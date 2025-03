Poniedziałkowy poranny komunikat Watykanu nie przyniósł przełomowych informacji. Wiadomo, że Ojciec Święty miał spędzić kolejną spokojną noc i odpoczywać we włoskim szpitalu.

Z wcześniejszych informacji Stolicy Apostolskiej wynika, że papież znów zaczyna wypełniać niektóre ze swoich obowiązków, jak chociażby podpisywanie dekretów czy wykonywanie połączeń telefonicznych. Jedną z takich rozmów przeprowadził w środę, gdy udało mu się skontaktować z proboszczem parafii w Strefie Gazy spustoszonej wojną Izraela z Hamasem.

Nowe informacje o zdrowiu papieża Franciszka

Biskup Rzymu zaczął także ponownie czytać, może podnieść się z łóżka i samodzielnie siedzieć w fotelu. W niedzielę natomiast Franciszek podziękował natomiast całemu personelowi medycznemu za opiekę i wszystkim za modlitwy w jego intencji.

Zwrócił się również z apelem o pokój na świecie, w tym w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Tego samego dnia papież spotkał się również z watykańskimi urzędnikami.

Papież Franciszek w szpitalu. Co wiadomo do tej pory?

W opublikowanym przez Watykan tekście Franciszek przypomniał o rozpoczęciu Wielkiego Postu, wzywając "do nawrócenia serca i prowadzi do radości Wielkanocy". "Zaangażujmy się, aby był to czas oczyszczenia i duchowej odnowy, drogą rozwoju w wierze, nadziei i miłości" - zachęcił.

Przypomnijmy: 88-letni papież trafił do szpitala 14 lutego z diagnozą ostrego zapalenia oskrzeli. Następnie stwierdzono u niego obustronne zapalenie płuc, anemię i małopłytkowość. Konieczna okazała się wysokoprzepływowa tlenoterapia i transfuzja krwi.

