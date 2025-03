Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2024 r. wypłaca świadczenie wspierające. Jego maksymalna kwota może wynieść ponad 4 tys. zł. To dodatkowa forma wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18. rok życia. Jakie warunki należy spełnić, aby się o nie ubiegać?

Jak podaje oficjalny portal gov.pl, świadczenie wspierające przysługuje niezależnie od dochodów oraz innych form pomocy, jakie otrzymuje osoba z orzeczoną niepełnosprawnością. Jego przyznanie zależy od poziomu potrzeby wsparcia, określanego w skali punktowej od 70 do 100 punktów.

Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

O świadczenie mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały decyzję o poziomie potrzeby wsparcia. Dokument ten wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wnioski o jego wydanie można składać od 1 stycznia 2024 roku.

pixabay Świadczenie wspierające z każdym rokiem kierowane jest do coraz szerszej grupy osób

Kwota świadczenia jest powiązana z wysokością renty socjalnej i zależy od liczby punktów przyznanych przez zespół orzekający:

40 proc. renty socjalnej - dla osób z wynikiem od 70 do 74 punktów,

220 proc. renty socjalnej - dla osób z wynikiem od 95 do 100 punktów.

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji wraz z rentą socjalną, co oznacza, że jego wysokość będzie wzrastać. Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł miesięcznie, co przekłada się na następujące kwoty świadczenia wspierającego:

najniższa kwota wsparcia - 751,56 zł,

najwyższa kwota wsparcia - 4133,60 zł.

Etapowe wprowadzenie świadczenia wspierającego

Wdrożenie nowego świadczenia odbywa się stopniowo. Pierwszy etap rozpoczął się 1 stycznia 2024 roku i objął osoby z największą potrzebą wsparcia (87-100 punktów). Kolejne etapy będą przebiegać według następującego harmonogramu:

II etap (od 1 stycznia 2025 roku) - osoby z wynikiem 78-86 punktów

III etap (od 1 stycznia 2026 roku) - osoby z wynikiem 70-77 punktów

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie wspierające przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i należy go złożyć w formie elektronicznej (to jedyna dostępna opcja). Można to zrobić na trzy sposoby:

za pomocą Platformy PUE ZUS,

poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Dodatkowe korzyści dla opiekunów osób niepełnosprawnych

ZUS będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów osób pobierających świadczenie wspierające, którzy nie podejmują zatrudnienia lub pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania opieki.

Dodatkowo, jeśli opiekun mieszka z osobą pobierającą świadczenie i prowadzi z nią wspólne gospodarstwo domowe, ZUS pokryje koszty składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne.

