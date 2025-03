ZUS może odmówić renty. Nawet po ciężkiej chorobie i długim leczeniu

Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Istotne znaczenie ma także odpowiedni staż ubezpieczeniowy - na przykład osoba w wieku 30 lat musi wykazać co najmniej 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Ważne jest również, aby niezdolność do pracy powstała w trakcie okresu ubezpieczenia, takiego jak zatrudnienie lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia.

Dlaczego ZUS odmawia renty po leczeniu nowotworu?

Istnieją sytuacje, w których pacjenci onkologiczni, mimo przebytego leczenia i orzeczonej niezdolności do pracy, nie otrzymują renty z powodu niespełnienia innych istotnych kryteriów.

Jednym z najczęstszych powodów jest brak wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Nawet jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna pacjenta za całkowicie niezdolnego do pracy, świadczenie może nie zostać przyznane, jeśli osoba nie posiada odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego.

Drugim powodem odmowy może być przekroczenie dopuszczalnego czasu od zakończenia ubezpieczenia do momentu powstania niezdolności do pracy. Jeśli pacjent zakończył pracę, a choroba nowotworowa rozwinęła się później, może nie otrzymać renty, nawet jeśli leczenie było ciężkie, a niezdolność do pracy została potwierdzona.

Alternatywne świadczenia dla pacjentów onkologicznych

Osoby niespełniające warunków do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy mogą ubiegać się o inne formy wsparcia finansowego. Jednym z nich jest świadczenie rehabilitacyjne, przysługujące po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jeśli istnieje szansa na powrót do aktywności zawodowej. Przez pierwsze trzy miesiące wynosi ono 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, w kolejnych spada do 75 proc., a w przypadku ciąży - wzrasta do 100 proc.

Alternatywą jest zasiłek pielęgnacyjny, przeznaczony dla osób wymagających stałej opieki. Nie podlega waloryzacji, a jego miesięczna wysokość to 215,84 zł. Natomiast dodatek pielęgnacyjny, przyznawany emerytom i rencistom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji, od 1 marca wynosi 348,22 zł i podlega corocznej waloryzacji.



Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z aktualnymi przepisami oraz skonsultować z ekspertem, aby zwiększyć szanse na uzyskanie świadczenia.

