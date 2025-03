Od lipca 2025 roku wdowy i wdowcy, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku oraz własną emeryturę lub rentę, mogą liczyć na wyższe świadczenia. Jednak aby skorzystać z tej możliwości, konieczne będzie złożenie wniosku. Jakie zmiany czekają osoby uprawnione do tzw. renty wdowiej i jakie dokumenty będą wymagane?

Renta rodzinna po zmarłym małżonku przysługuje osobom spełniającym określone warunki, jednak dotychczasowe zasady jej wypłaty były skomplikowane. Wcześniej wdowy i wdowcy musieli wybierać między całością renty rodzinnej a własnym świadczeniem. Od lipca 2025 roku przepisy zostaną uproszczone, a wypłaty zwiększone.

Osoby uprawnione będą mogły łączyć oba świadczenia na korzystniejszych zasadach, co oznacza konieczność złożenia odpowiedniego wniosku. To kluczowy warunek uzyskania wyższego świadczenia.

Ważne zmiany w pobieraniu renty rodzinnej przez wdowców i wdowy

W obecnym systemie osoby, które pobierają zarówno rentę rodzinną po zmarłym małżonku, jak i własne świadczenie (emeryturę lub rentę), mogą dokonywać wyboru, w jaki sposób będą otrzymywać wypłaty:

Całość renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia - to jedna z opcji, w której osoba pobierająca rentę rodzinną może zdecydować się na otrzymywanie całej renty po zmarłym małżonku oraz dodatkowo 15 proc. własnej emerytury lub renty.

Całość własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej - druga opcja to wybór otrzymywania całej własnej emerytury lub renty, a do tego 15 proc. świadczenia rodzinnego.

ZOBACZ: ZUS podaje liczby. Seniorzy będą zaskoczeni nową emeryturą

Od 1 stycznia 2027 roku, druga opcja zostanie korzystnie zwiększona. Osoby, które wybiorą pobieranie własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej, będą mogły liczyć na 25 proc. świadczenia rodzinnego. Taka zmiana dotyczy także osób uprawnionych do innych świadczeń, takich jak:

zasiłek przedemerytalny,

świadczenie przedemerytalne,

emerytura pomostowa,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

renta szkoleniowa.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Aby skorzystać z renty wdowiej i mieć prawo do zwiększonego świadczenia, należy spełnić kilka warunków:

Prawo do renty rodzinnej - przysługuje osobom, których małżonek zmarł i spełniał wymagane kryteria (np. odpowiedni staż składkowy).

Prawo do własnego świadczenia - konieczne jest posiadanie emerytury lub renty, która będzie podstawą do wyboru wysokości wypłat.

ZOBACZ: Myślisz, że dostaniesz zwrot PIT? Skarbówka może mieć inne plany

Złożenie wniosku - podwyższona renta nie będzie przyznawana automatycznie, dlatego konieczne jest formalne wystąpienie do ZUS.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zwiększenie świadczenia?

Aby otrzymać wyższe świadczenie, osoby uprawnione muszą złożyć wniosek za pośrednictwem platformy PUE ZUS albo w tradycyjny sposób - bezpośrednio w oddziale ZUS.

We wniosku należy wskazać, którą opcję pobierania świadczenia wybiera wnioskodawca - czy chce otrzymywać pełną rentę rodzinną plus 15 proc. własnej emerytury, czy pełną emeryturę plus 15 proc. renty rodzinnej. Niezbędne będzie również dołączenie dokumentów potwierdzających wysokość pobieranych świadczeń.

Jak informuje ZUS, aby otrzymać wyższe świadczenie już od 1 lipca 2025 roku, wniosek należy złożyć do 31 lipca 2025 roku.

WIDEO: PIT - czy da się zlikwidować? Szczerze o pieniądzach - odc. 262 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl