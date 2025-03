Watykan wskazuje, że stabilizacja stanu zdrowia jest potwierdzona wynikami badań krwi, jak i oceną kliniczną oraz dobrą reakcją na terapię farmakologiczną.

"Jednakże, biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego oraz poważny stan infekcyjny stwierdzony w momencie przyjęcia do szpitala, konieczne będzie kontynuowanie terapii farmakologicznej w warunkach szpitalnych przez kolejne dni" - czytamy w komunikacie.

Papież Franciszek wziął udział w rekolekcjach

W poniedziałek rano Watykan informował, że papież spędził spokojną noc, po czym kontynuował fizjoterapię oddechową i ruchową. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej podkreślało, że stan zdrowia Franciszka jest stabilny, "co skłania lekarzy do ostrożnego rokowania".

Służby prasowe Watykanu wskazują również, że Franciszek uczestniczył zdalnie w rekolekcjach Kurii Rzymskiej i jest informowany o sprawach bieżących.

"Ojciec Święty został poinformowany o powodziach w Argentynie i wyraża swą bliskość z poszkodowanymi" - czytamy w oświadczeniu.

Watykan. Najnowsze informacje o stanie zdrowia papieża

Papież przebywa w szpitalu od 14 lutego. Zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc. Eksperci wypowiadający się we włoskich mediach zgadzają się co do jednego: leczenie Franciszka będzie wymagało dużo czasu.

Codziennie przed Poliklinikę Gemelli przychodzą wierni z Rzymu, pielgrzymi z całych Włoch i innych krajów. Na placu przy pomniku Jana Pawła II na dziedzińcu szpitala wierni zostawiają świeczki z wizerunkiem Franciszka, różańce, karteczki z życzeniami powrotu do zdrowia, rysunki dzieci.

