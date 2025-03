Watykan poinformował w sobotę o stopniowej, lekkiej poprawie stanu papieża Franciszka. "Stan kliniczny Ojca Świętego pozostał stabilny (...) świadczy to o dobrej odpowiedzi na terapię" - przekazano. Papież trafił do szpitala 14 lutego z obustronnym zapaleniem płuc.

W wydanym w sobotnie popołudnie biuletynie medycznym Watykanu napisano: "Stan kliniczny Ojca Świętego w minionych dniach pozostał stabilny i w konsekwencji świadczy o dobrej odpowiedzi na terapię. Notuje się stopniową, lekką poprawę".

Następnie poinformowano o tym, że papież nie ma gorączki, a wyniki badań, w tym morfologii krwi są również stabilne. Jak zaznaczono, lekarze, chcąc ocenić tę początkową poprawę stanu papieża, nadal wstrzymują się z dalszymi rokowaniami.

Papież Franciszek. Watykan informuje o poprawie stanu zdrowia

W komunikacie przekazano również, że w sobotę papież modlił się w kaplicy prywatnego apartamentu, a po południu odpoczywał i pracował. Wieczorną modlitwę na placu Świętego Piotra o zdrowie Franciszka poprowadzi kardynał Michael Czerny.

Obecna sytuacja jest o tyle nadzwyczajna, że także w oficjalnych biuletynach medycznych znajdują się bardzo precyzyjne dane. Były one wnikliwe szczególnie w dniach, gdy dochodziło do kryzysów oddechowych.

ZOBACZ: Pierwszy raz od trzech tygodni. Papież Franciszek zaskoczył wiernych

Lekarze podczas jedynego dotąd briefingu w Poliklinice Gemelli powiedzieli dziennikarzom: "Biuletyny, które opracowujemy są syntezą informacji ekipy medycznej, a my je publikujemy w porozumieniu z papieżem". - Papież chce, aby mówiono prawdę - podkreślił profesor Sergio Alfieri 21 lutego.

Eksperci wypowiadający się we włoskich mediach zgadzają się co do jednego: leczenie wymaga dużo czasu. W sobotę rozpoczął się czwarty tydzień pobytu papieża w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc.