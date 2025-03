Wyjazd do sanatorium wiąże się z koniecznością przejścia wielu biurokratycznych wymogów. Wszystko zaczyna się od wizyty u lekarza rodzinnego lub specjalisty, który po dokładnym zbadaniu pacjenta wystawia skierowanie. To jednak nie wystarczy seniorowi, aby mógł skorzystać z pobytu uzdrowiskowego objętego refundacją.

Jak podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, od 1 lipca 2023 roku, dokument, który otrzyma pacjent, jest przekazywany automatycznie do NFZ, gdzie musi zostać jeszcze rozpatrzony przez lekarza balneologa (specjalista leczenia uzdrowiskowego).

Jak dostać się do sanatorium na NFZ? Procedura krok po kroku

Aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ, pacjent musi najpierw otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Dokument ten trafia następnie do Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie przechodzi proces kwalifikacji. Skierowanie jest oceniane pod względem zasadności medycznej, a następnie - jeśli zostanie zaakceptowane - pacjent trafia na listę oczekujących na miejsce w sanatorium.

Seniorze, koniec długiego czekania

Czas oczekiwania jest jednak jednym z największych problemów systemu. Jak podaje portal Rynek Zdrowa, w zależności od województwa i rodzaju schorzenia, pacjenci czekają na wyjazd od 8 do nawet 10 miesięcy. Dla wielu osób starszych oznacza to znaczące zaostrzenie stanów chorobowych.

NFZ wprowadza zmiany - kto będzie oceniał skierowania?

Dotychczas ocena skierowań do sanatorium należała do lekarza balneologa. W nowej propozycji NFZ katalog tych specjalistów ma zostać rozszerzony - w ocenie wniosków będą mogli uczestniczyć także lekarze, którzy ukończyli wyłącznie kurs z podstaw balneologii, ale ich specjalizacją są:

choroby wewnętrzne,

medycyna rodzinna,

reumatologia,

ortopedia.

Według zapowiedzi NFZ, zwiększenie liczby lekarzy zajmujących się rozpatrywaniem wniosków pozwoli rozładować kolejki i przyspieszyć procedurę nawet o kilka miesięcy. W praktyce oznacza to, że pacjenci szybciej dowiedzą się, czy ich skierowanie zostało zaakceptowane, i będą mogli wcześniej zaplanować swój wyjazd.

Z danych NFZ wynika, że średni czas oczekiwania na sanatorium to obecnie 8-10 miesięcy (w zależności od regionu i rodzaju schorzenia). Zmiany w katalogu lekarzy oceniających skierowania mogą sprawić, że już od czerwca 2025 roku seniorzy nie będą musieli czekać tak długo na decyzję NFZ. Jeśli reforma okaże się skuteczna, pacjenci szybciej uzyskają dostęp do leczenia, co znacząco poprawi jakość ich życia.

