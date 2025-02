Początek 2025 roku przyniesie dobrą wiadomość dla wielu rodziców i opiekunów prawnych pobierających świadczenie 800 plus. W marcu niektórzy z nich otrzymają dwie wypłaty w ciągu jednego miesiąca. Jak to możliwe? To efekt specyficznego układu kalendarza wypłat. Kto skorzysta na podwójnej transzy w marcu i jakie terminy obowiązują?