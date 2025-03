Centralny Port Komunikacyjny poinformował w czwartek o postępach w projektowaniu 140-kilometrowego odcinka linii KDP z Warszawy przez CPK do Łodzi. Linia kolejowa nr 85 między Warszawą Zachodnią i Łodzią Niciarnianą ma być gotowa w 2032 r., razem z oddaniem do użytku nowego lotniska.

"Otrzymaliśmy wizualizacje kluczowych elementów planowanej infrastruktury takich jak wiadukty, budynki obsługi tunelu, baza utrzymania czy przebieg linii kolejowej w terenie. Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby harmonijnie wpisać się w otaczający krajobraz" - podkreśliła w komunikacie spółka.

Centralny Port Komunikacyjny Wizualizacja nasypu kolejowego

Według CPK, budynek obsługi tunelu będzie miał elewację wykonaną z płyt włókno-cementowych w odcieniach szarości z pionowymi pasami roślinności pnącej, a system stalowych trejaży ma wspierać lokalny mikroklimat i bioróżnorodność. Dzięki zielonym ścianom budynek ma wtopić się w otaczającą przestrzeń, podobnie jak jego otoczenie - ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe oraz trawniki i nasadzenia. Parkingi mają być otoczone wysokimi trawami, a budynki zaprojektowane w prostych formach dostaną połacie roślin pnących na elewacjach.

Pokazano też wizualizację bazy utrzymania linii - halę i układ torowy oraz obiekty służące pracom naprawczym i konserwacyjnym dla szlaku kolejowego. Bazy zostały zlokalizowane przy łącznicach z istniejącymi liniami i tak zaprojektowane, żeby dostawy materiałów i sprzętu do budowy, a następnie do funkcjonowania linii kolejowej nie zakłócały ruchu na szlaku Kolei Dużych Prędkości.

"Prowadzenie linii KDP pociągnęło za sobą konieczność zaprojektowania także tuneli kolejowych, a najdłuższy z nich - pod Odolanami, będzie miał ok. 10 km" - poinformowała w komunikacie Agnieszka Stefańska-Krasowska, rzeczniczka CPK.

Tunel prowadzący KDP od Warszawy Zachodniej do Centralnego Portu Komunikacyjnego przejdzie pod Odolanami; został zaprojektowany jako obiekt dwunawowy. Według CPK dzięki dwunitkowej konstrukcji tunelu w razie potrzeby każda z jego naw może pełnić funkcję obszaru ewakuacyjnego.

"Regularne rozmieszczenie przejść poprzecznych między nitkami w odstępach nie większych niż 500 m umożliwia szybki dostęp do bezpiecznej strefy, co spełnia rygorystyczne normy ochrony przeciwpożarowej. Projekt uwzględnia tez wymagania ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami i starszych" - dodała Agnieszka Stefańska-Krasowska.

Użyte do budowy materiały i sam projekt mają przyczynić się ona do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, pochłaniania pyłów i dwutlenku węgla. Zastosowane zostaną też powłoki antygrafitti odporne na działanie warunków atmosferycznych, co zmniejszy koszty eksploatacji.

Poza przygotowaniami do budowy szlaku kolejowego między Warszawą Zachodnią i Łodzią Niciarnianą (do Łodzi Fabrycznej pociągi dojadą zbudowaną już linią; w samej Łodzi trwa wstępny etap budowy tunelu KDP pod miastem).

Chodzi o budowę komory startowej na Retkinii dla tarczy drążącej tunel (wykonawca wykonał już większość jej stropu i przystąpił do wybierania gruntu metodą podstropową z poziomu -2) oraz prace przy wzmacnianiu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (obok Łodzi Fabrycznej), gdzie znajdować się będzie komora wydobywcza (Fabryczna) i komora rozjazdowa.

W odpowiedzi na pytania mediów spółka CPK poinformowała, że prace przy Komorze Fabryczna w Łodzi zostały podzielone na dwa podzadania – komorę odbiorczą dla tarczy drążącej TBM (budowa ma rozpocząć się na początku kwietnia 2025 r.) i na komorę rozjazdową, która będzie budowana po zakończeniu zabezpieczania budynku ŁDK.

"Tunel KDP o długości 4,6 km będzie drążony przy pomocy automatycznych tarcz TBM. Projektowany tunel będzie miał największą średnicę (ok. 14 m) spośród podziemnych konstrukcji kolejowych realizowanych dotychczas metodą TBM w Polsce. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na 2026 r." - poinformowała spółka CPK.

CPK poinformowało, że rozpoczęcie prac budowlanych dla projektu LK85 planowane jest na drugą połowę 2026 roku, a po otwarciu odcinka Warszawa - Łódź najszybsze pociągi pokonają trasę z Warszawy do Łodzi w około 40 minut, czyli niemal dwukrotnie szybciej niż obecnie.

"Fragment linii kolejowej Warszawa – Łódź będzie stanowił trzon kolei 'Y', czyli trasy prowadzącej ze stolicy przez Łódź do Wrocławia i Poznania. Cały 480-kilometrowy projekt będzie budowany etapami i zostanie ukończony w 2035 roku. Umożliwi realizację celu 'Polska 100 minut', a nowa infrastruktura kolejowa zapewni lepszą integrację Polski z krajami Europy Środkowej i Zachodniej" - poinformowała Agnieszka Stefańska-Krasowska.

Dla projektu KDP na linii Warszawa - Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań prędkości projektowa wynosi 350 km/h.

nn/ spg / PAP