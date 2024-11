3,5 mld złotych w formie papierów skarbowych przekaże premier na realizację projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Te pieniądze dofinansują spółkę - mówił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.

Środki zostaną wykorzystane na prace projektowe związane z budową terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego, strefy air site i land site oraz prace przygotowawcze do budowy portu lotniczego.

Premier zapowiada dofinansowanie CPK

- Mówię o tym, bo ciągle jest dużo zamieszania w przestrzeni publicznej. To zamieszanie wywołując ci, którzy dużo mówili o budowie CPK, ale nic nie zrobili. Może jesteśmy mniej sprawni w propagandzie tego projektu, natomiast ludzie odpowiedzialni za ten projekt podejmują prace, a ja - tą decyzją - zapewniam kolejne finansowanie przedsięwzięcia - mówił Donald Tusk.

Szef rządu zapowiedział także, że w trakcie posiedzenia rząd na wniosek ministra aktywów państwowych podejmie decyzję o przeniesieniu Polskiej Grupy Lotniczej, w tym PLL LOT do Ministerstwa Infrastruktury. Wcześniej z MAP został przeniesiony nadzór właścicielski nad PKP S.A. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane w marcu 2024 r. - Ma to związek z konsolidacją naszych działań, integracją działań związanych z tym wielkim projektem infrastrukturalnym. Jestem pewien, że to ułatwi koordynację prac - tłumaczył decyzję premier.

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa Polska Grupa Lotnicza zrzesza Polskie Linie Lotnicze LOT SA, LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., LS Airport Services SA, LS Technics sp. z o.o., PGL Leasing oraz Polską Akademię Lotniczą.

Centralny Port Komunikacyjny. Ma kosztować ponad 130 mld złotych

Należąca do Skarbu Państwa CPK, to spółka powołana do przygotowania i realizacji programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld złotych.