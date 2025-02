- Do 2032 roku powstanie Centralny Port Komunikacyjny w postaci lotniska i pierwszej nitki Kolei Dużych Prędkości - oznajmił w Polsat News pełnomocnik rządu ds. CPK. Jak wyjaśnił wiceminister, szybkie pociągi najpierw połączą Warszawę z Łodzią, a podziemna stacja znajdzie się na terenie gigaportu. Parę lat później ekspresowa kolej ma dotrzeć również do Wrocławia oraz Poznania.

Maciej Lasek poinformował we wtorkowym "Punkcie widzenia Szubartowicza", że do 2032 roku oddana zostanie pierwsza nitka Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa-Łódź, a jeden z jej przystanków - podziemny - będzie się znajdował na terenie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak dodał pełnomocnik rządu ds. CPK, jednocześnie - czyli również w 2032 roku - ruszy lotnisko w ramach Portu. Czas dojazdu ze stolicy do CPK ma wynosić 15 minut. Ogłosił także, że w ramach programu "Polska 100 minut" za 10 lat czas przejazdu między Warszawą a innymi dużymi ośrodkami - jak Poznań czy Wrocław - nie będzie dłuższy niż wspomniane 100 minut.

- Dzisiaj z Wrocławia do Warszawy czas przejazdu wynosi ponad trzy godziny. A 100 minut? Rewelacyjny czas. Można będzie to osiągnąć, gdy po torach, które były projektowane do Wrocławia na (prędkość - red.) 350 km na godzinę (...). My zaproponowaliśmy pociągi jadące z prędkością maksymalną 320 km/h - uściślał Lasek w rozmowie z Przemysławem Szubartowiczem.

Kiedy będzie CPK i szybka kolej? Maciej Lasek wskazuje na 2032 rok

Jak poinformował pełnomocnik, CPK i nitka KDP ruszą w tym samym momencie. Także w 2032 roku - według niego - "zastanowimy się, co będzie z warszawskim Okęciem". - My zapewnimy dojazd z Warszawy Centralnej czy Zachodniej do nowego lotniska w rekordowo niskim czasie - podkreślił na antenie Polsat News.

Lasek na pytanie, dlaczego na szybkie połączenia z Poznaniem czy Wrocławiem będzie trzeba tak długo czekać, oświadczył, że "wystarczy popatrzeć, jak to jest budowane w innych państwach". - Koleje dużych prędkości to jest duże wymaganie - stwierdził, zaznaczając, iż "nasze inwestycje" - w porównaniu z czasami rządów PiS - "są znacznie lepiej przygotowane i znacznie szybciej się rozwijają".

"Igrek" - szybka kolej z Warszawy do Łodzi, Poznania i Wrocławia

Jak zapewnił, pieniądze na tę inwestycję "się znajdą". - Przez kilka miesięcy pracowaliśmy z ministrem finansów i dopasowaliśmy tak harmonogram zapotrzebowania na obligacje Skarbu Państwa, które mamy w programie wieloletnim uchwalonym na koniec zeszłego roku, że te pieniądze się znajdą - mówił pełnomocnik ds. CPK.

- Mamy zapewnione finasowanie do 2032 roku na ten projekt, czyli budowę i oddanie lotniska w pierwszej fazie, na Kolej Dużych Prędkości Warszawa - Łódź z tunelem pod Łodzią i tunelem wylotowym z Warszawy oraz zaawansowany projekt kolei do Wrocławia i Poznania (tzw. igrek - red.) - wymieniał wiceminister infrastruktury.