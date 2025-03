W niedzielę lądownik Blue Ghost dotarł na Księżyc. Na srebrnym globie lądował rejonie Morza Przesileń. Jak się okazuje na pokładzie znalazło się kilka polskich akcentów m.in. muzyka w wykonaniu 15-letniego Antoniego "Tony'ego" Koniaka, który wraz ze swoją mamą gościł na antenie Polsat News.

Nastolatek gran na najmłodszym instrumencie świata - handpanie. Dzięki inicjatywie przenoszącą sztukę w kosmos, barierę okołoziemską przekroczył nie jeden, ale dwa jego występy.

Polskie akcenty na Księżycu. Będą dostępne w formie "kosmicznych NFT"

Pierwsze nagranie to specjalnie skomponowany przez Antoniego na tę okoliczność utwór, który nigdy nie był pokazywany publicznie. Będzie mógł go wysłuchać tylko nabywca tej muzyki w formie NFT.

- Wszystko to, co poleciało na księżyc, będzie również dostępne na platformie Copernic Space. Będą to NFT z assetami cyfrowymi. Nagranie muzyki Tony'ego specjalnie było tylko raz, żeby to nabywca NFT stał się jego jedynym właścicielem - wyjaśniła jego mama.

Z kolei drugie nagranie, które ruszyło w podróż do gwiazd to efekt współpracy młodego muzyka z teatrem "Afera". Grany przez niego utwór skomponował polski artysta Piotr Gola, a choreografię tańca aktorów przygotowała Magdalena Gola.

W akcji brało udział około 200 różnych artystów z Polski, w tym obrazy siostry Antoniego, która przygotowała całą wystawę, która zasili grono "kosmicznych NFT". Będzie je można również nabyć w formie fizycznej.

Nastoletni muzyk deklaruje, że jeśli chodzi o podbój kosmosu, to nie jest jego ostanie słowo. - Jak będę miał okazję wysłać swoją muzykę na inne planety, to z wielką chęcią - podkreślił.

