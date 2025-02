Polski astronauta spotkał się z premierem. "Prawdziwy przełom"

W Centrum Nauki Kopernik Donald Tusk spotkał się członkami misji Axiom - 4. Wśród załogi, która wkrótce wyruszy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) jest Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski. Poza nim jest także dowódczyni misji z USA - Peggy Whitson, Shubhanshu Shukla z Indii oraz Tibor Kapu z Węgier.

Polak w kosmicznej misji Axiom-4

Sławosz Uznański-Wiśniewski powiedział, że ze swoją misją wiąże ogromne nadzieje. Liczy, że Polska wkrótce znajdzie na stałe swoje miejsce w kosmosie i będzie jednym z państw kształtujących przyszłość technologiczną Europy.

- Mam nadzieję, że znajdziemy na stałe swoje miejsce w kosmosie długoterminowo i będziemy rośli jako międzynarodowy gracz, kształtujący przyszłość technologiczną Europy. Myślę, że mamy na to potencjał - powiedział polski astronauta.

Astronauta podkreślił, że przed wszystkim jest polskim inżynierem i tę grupę także reprezentuje. - Reprezentuję Polskę, reprezentuję siebie, ale też reprezentuję tysiące inżynierów, którzy pracują (...) latami - dodał.

ZOBACZ: Ma być drugim Polakiem w kosmosie. Sławosz Uznański zdradza szczegóły misji

W trakcie spotkania przemówił także Donald Tusk, który powiedział, że wybranie Polaka do tej misji jest "prawdziwym przełomem". Przypomniał, że Europejski Bank Inwestycyjny zdecydował się zainwestować 300 mln euro w polski program satelitarny.

- Polska jest bardzo zaangażowana we własny program kosmiczny, ale także w międzynarodowe inicjatywy, takie jak ta misja. Lot pierwszego polskiego astronauty w XXI wieku, a drugiego w ogóle to jest zwieńczenie tego pierwszego etapu, ale podkreślam - pierwszego etapu" - wskazał.

Donald Tusk: Nawet niebo nie jest granicą

Premier zwrócił uwagę, że poza Polakiem członkami misji jest Amerykanka i Węgier. - Dla Polaków to są chyba narody najbliższe naszym sercom, niezależnie od polityki - dodał Tusk.

ZOBACZ: Donald Tusk o Danii: Integralność terytorialna jest bezdyskusyjna

Zdaniem Tuska kosmos już nie jest tylko czymś, co "obserwujemy, czasami w telewizji, czasami w książkach science-fiction", a Polska ma szansę na rozwijanie się w tym kierunku.

- Znamy wszyscy to powiedzenie: "the sky is the limit" ("niebo jest granicą"). Dzisiaj możemy powiedzieć: "even the sky is not the limit" ("nawet niebo nie jest granicą") - powiedział premier.