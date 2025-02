Piosenkarka Katy Perry weźmie udział w 11. załogowym locie kosmicznym firmy Jeffa Bezosa. Na pokładzie rakiety New Shepard znajdą się wyłącznie kobiety. Sześcioosobową załogę skompletowała dziennikarka Lauren Sanchez, prywatnie partnerka Bezosa. Obok Perry zasiądzie m.in. popularna prezenterka telewizyjna Gayle King.

Start rakiety New Shepard firmy Blue Origin Jeffa Bezosa ma nastąpić wiosną 2025 roku. Nie podano dokładnej daty wylotu, ale media spekulują, że powinno to nastąpić przed 23 kwietnia. Tego dnia Katy Perry koncertem w Meksyku rozpoczyna trasę koncertową "Lifetimes Tour", która ma potrwać do listopada.

Katy Perry poleci w kosmos. Na pokładzie same kobiety

Podróż potrwa około 10 minut, a rakieta wzbije się na wysokość około 105 kilometrów nad Ziemią. Linia Kármána, umowna granica pomiędzy atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną przebiega na wysokości 100 km n.p.m., co oznacza, że piosenkarka nie znajdzie się nawet w niskiej orbicie okołoziemskiej (na wysokości od 200 do 2000 km nad Ziemią).

Wśród sześcioosobowej załogi, składającą się wyłącznie z kobiet, znajdą się - poza Katy Perry, Lauren Sanchez i Gayle King - także Amanda Nguyen, Kerianne Flynn i Aisha Bowe.

Flynn jest producentką filmową, a Nguyen działaczką na rzecz praw obywatelskich. Z kolei Bowe w przeszłości pracowała dla NASA, teraz zachęca dziewczęta i kobiety do rozwijania karier w branżach związanych związanych z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią czy matematyką.

"Każda osoba na pokładzie jest członkiem załogi - nie ma pilotów" - czytamy w oświadczeniu firmy Blue Origin. Jak podano, ​​New Shepard to w pełni autonomiczny pojazd, bez żadnych wyspecjalizowanych ról dla załogi. Ceny biletów są trzymane w sekrecie.

Jeff Bezos planuje kolejną misję. Historyczny lot

Lot New Shepard będzie 11. załogowym lotem kosmicznym Blue Origin. W kosmicznych podróżach wzięły udział już 52 osoby. Firma konkuruje m.in. ze SpaceX miliardera Elona Muska.

W pierwszej misji uczestniczył sam Jeff Bezos, a w kolejne udali się m.in. aktor William Shatner, znany z serii "Star Trek" czy współprowadzący program "Good Morning America" Michael Strahan. W 2022 roku w kosmos miał także polecieć komik Pete Davidson, ale nieoczekiwanie odwołał swój udział.

Jak zauważa "USA TODAY", ostatni lot, który można by uznać za "wyłącznie kobiecy" obejmował tylko jedną osobę. Kosmonautka Walentina Tierieszkowa została wystrzelona w kosmos na pokładzie radzieckiego statku Wostok 6 16 czerwca 1963 r. i została pierwszą kobietą, która poleciała w kosmos. Podczas prawie trzydniowego lotu Wostok 6 wykonał 48 okrążeń Ziemi.