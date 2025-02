W przedterminowych wyborach parlamentarnych wygrała koalicja CDU/CSU, na czele której stoi 69-letni Friedrich Merz. To on wkrótce zostanie kanclerzem Niemiec.

Wybory w Niemczech. Kreml wydał oświadczenie

Kreml oświadczył w poniedziałek, że musi poczekać z oceną sytuacji na to, jak rozwiną się stosunki między Rosją a Niemcami. Dmitrij Pieskow w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że mogą istnieć "obszary współpracy", które zostaną przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Dziennikarze zapytali, czy wybór Merza pozwoli Rosji i Niemcom na zbudowanie relacji, podobnych do tych, jakie istniały za czasów byłej kanclerz Angeli Merkel.

- Za każdym razem mamy nadzieję na bardziej trzeźwe podejście do rzeczywistości, na bardziej trzeźwe podejście do kwestii, które mogą być przedmiotem wspólnego zainteresowania i obopólnych korzyści. Ale zobaczmy, jak to będzie w rzeczywistości - powiedział Pieskow.

Friedrich Merz ma zostać nowym kanclerzem Niemiec

Friedrich Merz po wyborach powiedział, że "kampania była ostra, ale konieczna". Dodał, że "Niemcy muszą wrócić do Europy", a jego przyszły rząd czeka bardzo dużo pracy.

- My CDU/CSU wygraliśmy te wybory. Wygraliśmy je ponieważ CDU/CSU bardzo dobrze ze sobą współpracują i bardzo dobrze przygotowaliśmy się do tych wyborów oraz wzięcia odpowiedzialności za rząd Niemiec - powiedział Merz.

Ostrzegł także, że Europa musi być bardziej zjednoczona ponieważ Rosja i USA "mogą osiągnąć porozumienie ponad głowami Europejczyków". Jego zdaniem konieczne jest utworzenie "samodzielnej europejskiej zdolności do obrony".

- Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, znam też skalę zadania, które teraz przed nami stoi. Podchodzę do niego z najwyższym szacunkiem i wiem, że nie będzie łatwe - mówił po wyborach.

Wybory w Niemczech. Wygrywa CDU/CSU

W przedterminowych wyborach parlamentarnych w Niemczech zwycięstwo odniosła koalicja CDU/CSU, uzyskując 28,6 proc. głosów. Partia Alternatywa dla Niemiec (AfD), zajęła drugie miejsce z poparciem na poziomie 20,8 proc. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) kanclerza Olafa Scholza uzyskała 16,4 proc. głosów, co jest dla tej partii najgorszym wynikiem w historii wyborów do Bundestagu.

Zieloni także zasiądą w parlamencie - głosowało na nich 11,6 proc. wyborców. Na Lewicę (Linke) głosowało 8,8 proc. osób.

Liberalna Wolna Partia Demokratyczna (FDP) nie przekroczyła 5-procentowego progu wyborczego, zdobywając 4,3 proc. głosów, co oznacza, że ugrupowanie to nie wejdzie do Bundestagu. Również Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) nie przełamał progu wyborczego, zdobywając 4,97 proc. głosów.

