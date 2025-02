"Wygląda na to, że partia konserwatywna w Niemczech wygrała wielkie i bardzo wyczekiwane wybory. Podobnie jak w USA, Niemcy mieli dość agendy braku zdrowego rozsądku, zwłaszcza w sprawach energii i imigracji, która trwała przez tak wiele lat" - ocenił Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social, pisząc wszystko wielkimi literami.

Prezydent USA dodał przy tym, że jest to "wielki dzień dla Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki pod przywództwem dżentelmena o imieniu Donald J. Trump".

Wybory w Niemczech. Odmienne sympatie Trumpa i Muska

Choć Trump wyraził radość ze zwycięstwa CDU i CSU pod wodzą Friedricha Merza, jego doradca Elon Musk udzielał poparcia Alternatywie dla Niemiec (AfD), występując wirtualnie na wiecu partii i twierdząc, że tylko ona może "uratować Niemcy".

ZOBACZ: Ekspert o zapowiedziach Friedricha Merza. "To sygnał dla Polski"

Musk jeszcze w niedzielę zachęcał do głosowania na AfD. Wiceprezydent JD Vance spotkał się też z szefową AfD Alice Weidel i apelował o to, by nie tworzyć wokół radykalnej prawicy "zapory ogniowej" i dopuścić ją do władzy. Ani Musk, ani Vance dotąd nie skomentowali wyników wyborów.

CDU/CSU wyrywa. Premier Izraela składa gratulacje

Również premier Izraela Binjamin Netanjahu pogratulował Merzowi triumfu i zapewnił o gotowości do współpracy z nowym rządem w Berlinie.

ZOBACZ: "Historyczna porażka". Niemiecki polityk nie gryzł się w język

"Gratuluję Friedrichowi Merzowi i CDU/CSU ich wyraźnego zwycięstwa w dzisiejszych wyborach. Nie możemy się doczekać ścisłej współpracy z waszym nowym rządem, by dalej wzmacniać partnerstwo między naszymi państwami" - napisał Netanjahu w serwisie X.

Głosy z Rzymu i Pragi. "Europa potrzebuje silnych Niemiec"

Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani oświadczył, że "Europa potrzebuje silnych Niemiec, rządzonych przez umiarkowaną i doświadczoną koalicję i kanclerza takiego jak Friedrich Merz". Tak skomentował wynik wyborów do Bundestagu.

Tajani w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Ansa, podkreślił, że przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej (EPL) "staną na czele nowego niemieckiego rządu".

ZOBACZ: Wybory w Niemczech. Liderka AfD ostrzegła zwycięski blok CDU/CSU

"Kontynuowany jest zwycięski trend partii należących do EPL, która stanowi prawdziwą tamę przed populistycznym zwrotem" - ocenił szef włoskiej dyplomacji.

Również premier Czech Petr Fiala pogratulował zwycięstwa Merzowi, który najprawdopodobniej będzie przyszłym kanclerzem RFN. Fiala napisał w serwisie X, że z niecierpliwością czeka na wspólną pracę na rzecz silniejszej Europy.

Wybory do Bundestagu. Polscy politycy komentują

Polscy politycy również zaczęli komentować wyniki wyborów za zachodnią granicą. Jednym z pierwszych był marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Gratuluję CDU-CSU zwycięstwa w wyborach. A AfD? Alternatywa dla Niemiec to prezent dla Rosji i zagrożenie dla Polski" - napisał na platformie X.

Na jego wpis zareagowała europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. "Strasznie nie lubi pan demokracji" - oceniła odnosząc się do słów o AfD.

ZOBACZ: Wyniki wyborów w Niemczech. Są pierwsze dane exit poll

Jej partyjny kolega Konrad Borkowicz także odniósł się rezultatu głosowania za Odrą. "No cóż, napiszę tak; widocznie Niemcom dalej za mało wrażeń z nielegalnej imigracji i kierunku w jakim zmierza dzisiejsza UE. A AFD? To dzisiaj druga siła w Niemczech, jakby coś" - napisał na X.

Zdaniem europosła KO Dariusza Jońskiego "demokratyczne siły triumfują w Niemczech". "Wyborcy opowiedzieli się za wartościami europejskimi i praworządnością. Ważny sygnał dla Europy!" - stwierdził.