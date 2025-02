Do kolejnych negocjacji między Rosją a USA ma dojść pod koniec przyszłego tygodnia - podała prokremlowska agencja TASS, powołując się na wiceszefa MSZ Siergieja Riabkowa. Rozmowy będą dotyczyły "napięć w relacjach dwustronnych" i wezmą w nich udział szefowie resortów dyplomacji obu krajów.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow ogłosił, że pod koniec przyszłego tygodnia odbędą się rozmowy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi dotyczące "drażliwych kwestii" w ich wzajemnych stosunkach.

Spotkanie ma odbyć się na szczeblu dyrektorów departamentów resortów spraw zagranicznych obu krajów.

Pierwsze negocjacje rosyjsko-amerykańskie. Ustalono cztery kluczowe kwestie

Do ostatniej tury negocjacji doszło we wtorek, gdy zespołu oby państw spotkały się w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Było to pierwsze od pierwsze od początku wojny na Ukrainie spotkanie wysokiej rangi delegacji USA i Rosji.

Stronę amerykańską reprezentowali sekretarz stanu Marco Rubio, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz oraz specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Delegacji rosyjskiej przewodzili minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oraz doradca prezydenta Władimira Putina, Jurij Uszakow.

Spotkanie trwało 4,5 godziny i skupiało się na poszukiwaniu sposobów zakończenia wojny w Ukrainie oraz normalizacji stosunków dwustronnych.

Ustalono, że oba kraje przywrócą ambasadorów w Waszyngtonie i Moskwie, co ma pomóc w odbudowie relacji dyplomatycznych. Zdecydowano również o powołaniu zespołów negocjacyjnych, które będą prowadzić dalsze rozmowy na temat możliwości zakończenia wojny.