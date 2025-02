Płatności bezgotówkowe to dzisiaj codzienność, ale czy na pewno jesteśmy świadomi zagrożeń, które się z nimi wiążą? Choć korzystanie z karty jest wygodne, to istnieje ryzyko niekontrolowanych sytuacji, jak nieautoryzowane obciążenia, blokada konta lub wyciek danych. Dlatego zawsze należy sprawdzać kwotę, która widnieje na terminalu, przed zatwierdzeniem płatności.

Zgodnie z raportem Narodowego Banku Polskiego z 2023 roku, prawie 86 proc. Polaków przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy skorzystało z płatności bezgotówkowej. Ponadto 65 proc. wszystkich transakcji detalicznych zostało zrealizowanych bez użycia gotówki. Płacenie kartą czy telefonem jest wygodne, ale niesie za sobą pewne ryzyko.

Wygoda kosztem bezpieczeństwa?

Chociaż płatności bezgotówkowe są wygodne, to coraz częściej pojawiają się błędy, a nawet nieautoryzowane obciążenia konta. Zdarza się, że terminal naliczy płatność podwójnie, system banku nie odnotuje transakcji, lub wystąpi rozbieżność pomiędzy kwotą na paragonie a sumą rzeczywiście pobraną. W takich sytuacjach to właśnie potwierdzenie płatności staje się niepodważalnym dowodem, który może pomóc wyjaśnić sprawę. Jest to również niezbędne w przypadku reklamacji i zwrotów, gdy sklep wymaga innego dowodu transakcji niż paragon fiskalny.

Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Unii Europejskiej pod względem oszustw związanych z kartami płatniczymi. W II kwartale 2023 roku banki odnotowały około 63 tys. błędnych transakcji na łączną kwotę przekraczającą 21 milionów złotych. Wobec tej liczby łatwo zauważyć, że błędne transakcje stanowią zaledwie 0,002 proc. wszystkich płatności bezgotówkowych w kraju. Mimo to ryzyko nadal istnieje, dlatego warto być ostrożnym i zadbać o bezpieczeństwo.

Jak bezpiecznie płacić kartą w sklepie?

Zasady bezpiecznego korzystania z płatności bezgotówkowych są proste, ale warto się do nich stosować. Aby zminimalizować ryzyko błędów i nieautoryzowanych transakcji, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Jak uniknąć problemów przy płatnościach kartą? Zastosuj się do paru prostych kroków

Zawsze sprawdzaj kwotę, która widnieje na terminalu, przed zatwierdzeniem płatności. Pośpiech i przyzwyczajenie to najczęstsze przyczyny pomyłek. Nie chodzi tutaj o próbę oszustwa ze strony sprzedawcy - błąd może zdarzyć się każdemu. Jeśli transakcja wymaga włożenia karty i podania kodu PIN, pamiętaj, by zasłonić klawiaturę ręką, by nikt postronny nie miał dostępu do twojego kodu.

Po zakończeniu transakcji upewnij się, że płatność została zaakceptowana i poproś o potwierdzenie. Może się to przydać w razie reklamacji lub ewentualnych problemów z rozliczeniem. Jeśli terminal odrzuci płatność, nie próbuj natychmiastowo ponownie jej autoryzować - sprawdź najpierw, czy pieniądze nie zostały już pobrane z konta (niektóre banki wysyłają powiadomienie SMS po każdej transakcji, a możesz także zalogować się do aplikacji mobilnej). Dzięki temu unikniesz podwójnego obciążenia.

