Od niedawna można już rozliczać się z fiskusem. Wielu obywateli skrzętnie zabrało się za dopełnienie tego obowiązku, licząc na jak najszybsze zwroty podatków. Jak co roku, popularnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z ulg, na przykład tej na dziecko. Lepiej upewnić się, że jest się do niej uprawnionym. Nieprawidłowości będą karane.

W sobotę 15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT. Władze zachęcają, by zrobić to za pomocą internetu, choć nie jest to jedyna forma złożenia zeznania. Oferowane są liczne odliczenia, na których zyskać mogą seniorzy, młodzi pracownicy i rodzice. U tych ostatnich kluczowa jest liczba potomstwa oraz osiągane dochody.

Ulga na dziecko. Korzystna, ale ma ograniczenia

Ulga prorodzinna pozwala na odliczenie części odprowadzanej do urzędu kwoty. Rocznie można zaoszczędzić nawet tysiące złotych. Obowiązują jednak pewne warunki. Rodziców dwojga lub większej liczby dzieci nie obowiązuje kryterium dochodowe. Podobnie jest z posiadaczami jednego dziecka, u którego stwierdzono niepełnosprawność.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, mających pod swoją opieką jedynaków. W takiej sytuacji obowiązują wyznaczone progi. Wynoszą one 112 tysięcy złotych (w przypadku wspólnie rozliczających się małżeństw oraz samotnych rodziców) oraz 56 tysięcy złotych (u rozliczających się indywidualnie).

Nieuprawniona ulga podatkowa. Mogą być kłopoty

Serwis edziecko.pl wymienia niespełnienie powyższych zasad jako pomyłkę w zeznaniu, która jest podstawą do ukarania podatnika. Podobne problemy mogą pojawić się też w innych przypadkach:

jeśli z ulgi skorzystają osoby nieuzyskujące dochodów opodatkowanych według skali podatkowej,

w sytuacji, w której nie przedstawi się dokumentu uprawniającego do sięgnięcia po takie rozwiązanie (np. aktu urodzenia, orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia dotyczącego wypełniania obowiązku szkolnego).

Jak czytamy, w takich przypadkach dochodzi do wykroczenia skarbowego. Przykrą konsekwencją może być grzywna. Jej wysokość zależy od tego, jak duża danina w nieuzasadniony sposób nie trafiła do urzędu skarbowego. "Widełki" wynoszą od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia (w 2025 roku wynoszącego 4666 zł brutto) do dwudziestokrotności tej kwoty.

Warto pamiętać, że opisywana ulga przysługuje nawet, gdy potomek jest pełnoletni. Chodzi o dzieci w wieku 18-25 lat. Muszą one jednak nadal się uczyć. Nie mogą też osiągać przychodów większych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (czyli 21 371,25 zł w 2024 r.) lub opodatkowanych na zasadach ogólnych dochodów. W przeciwnym razie ta forma wsparcia nie przysługuje. Również w tym przypadku urzędnik ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie do bycia beneficjentem.

Błąd można skorygować. Lepiej szybko to zrobić

Kary można uniknąć poprzez korektę złożonego PIT. Serwis Edziecko.pl podkreśla, że najlepiej zrobić to jak najszybciej, po samodzielnym zauważeniu pomyłki. W sytuacji, gdy pierwszy odkryje ją fiskus, można zostać zmuszonym do zapłacenia odsetek od zaległego podatku.

