- Donald Trump celowo zniekształca prawdę. To wstyd słuchać prezydenta powtarzającego propagandę Władimira Putina - stwierdził lider demokratów w amerykańskim Senacie Chuck Schumer. Zaapelował do narodu, by się obudził, a republikanów wezwał, by opowiedzieli się po stronie "wolności a nie Kremla".

To nie jedyna ostra reakcja polityków w USA na ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy. Najpierw obwinił on naród ukraiński o wywołanie wojny z Rosją, a następnie zarzucił prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu bycie "dyktatorem". Słowa Trumpa błyskawicznie obiegły świat, oburzenie wywołały również w USA.

Słowa Donalda Trumpa ws. Ukrainy wywołały oburzenie. Reakcje z USA

- Prezydent Trump mówił o wojnie w Ukrainie, a niektóre z jego komentarzy brzmiały jak wyjęte wprost z rosyjskiego podręcznika propagandy. Zamiast mówić prawdę, zamiast prawdy o roli Władimira Putina w rozpoczęciu tej wojny, prezydent Donald Trump, co jest zadziwiające, obwinił Ukrainę o rosyjską inwazję - powiedział senator Chuck Schumer, lider demokratów w Senacie. - To obrzydliwe. Obrzydliwe - podkreślił.

Senator stwierdził, że Trump "celowo zniekształca prawdę". - To wstyd słuchać prezydenta powtarzającego propagandę Putina, jednocześnie przygotowującego grunt pod negocjacje sprzyjające Rosji kosztem Ukrainy.

- Ukraina nie zaczęła tej wojny. Zrobił to Putin - dodał Chuck Schumer.

Zapytał też, czy Trump i jego sojusznicy "nie wyciągnęli wniosków z historii?". - Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo innego narodu. Ta walka dotyczy pod każdym względem ostatecznego bezpieczeństwa narodu amerykańskiego. Nie popełnijcie tego błędu. Kreml jest teraz zachwycony tym, co mówi i robi Trump. Mamy obowiązek w Senacie stanąć w obronie prawdy i przeciwstawić się autokratom. I wkrótce to zrobimy. Amerykanie zasługują na to, by wiedzieć: czy republikanie staną w obronie demokracji i wolności na całym świecie? Czy też będą chcieli przypodobać Putinowi i Rosji, tak jak robi to Trump? - dodał.

Zdaniem Senatora Ameryka powinna strzec się przed działaniami Putina, a Donald Trump nie wyciągnął wniosków z przeszłości: - Kiedy ulegasz bandytom, kiedy ulegasz dyktatorom, płacisz wysoką cenę.

Wypowiedź Trumpa oburzyła również senatora z Partii Demokratycznej Dicka Durbina. - To jest oburzające. A może wręcz śmieszne, że nasz prezydent robi takie rzeczy, odwraca pojęcia i powtarza ewidentne kłamstwa - powiedział polityk. Za haniebne uznał stwierdzenie amerykańskiego prezydenta, że "agresorem była Ukraina".

- Putin jest bandytą i dyktatorem. Najechał Ukrainę. I będzie szukał innego celu, na pewno - zakończył Dick Durbin.

Sprzeciw wobec słów Trumpa. Politycy z USA nie kryją oburzenia

Słowa prezydenta USA nie wstrząsnęły jednak tylko jego opozycji. W sprawie głos zabrał również John Kennedy, senator z Partii Republikańskiej.

- Nie zgadzam się z Białym Domem, że to Ukraina rozpoczęła wojnę - stwierdził. - Z wielu gorzkich doświadczeń wiem, że Putin jest gangsterem. Bandytą z czarnym sercem. Przy nim seryjny morderca wygląda jak matka Teresa. Ma żądzę krwi jak Stalin - dodał.

Kinga Kania/ml / Polsatnews.pl