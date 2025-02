Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie wykluczył, że jeszcze w lutym dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem - podaje USA Today.

Według rosyjskich mediów Pieskow pytany, czy spotkanie prezydenta USA z przywódcą Rosji mogłoby się odbyć w tym miesiącu, oświadczył: "Możliwe. I możliwe, że nie".

Spotkanie Trump-Putin. "Wymaga przygotowania"

Jednocześnie rzecznik Kremla stwierdził, iż ewentualne rozmowy między Trumpem a Putinem wymagają "pewnego przygotowania ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji".

Pieskow oznajmił także, że Putin - w zależności od tego, kogo wskażą USA - wyznaczy rosyjskiego negocjatora do spraw Ukrainy. Jednocześnie stwierdził, że decyzji dotyczącej przeprowadzenia wyborów w Ukrainie nie można podejmować ani w Waszyngtonie, ani w Moskwie.

ZOBACZ: "Uwięziony w dezinformacyjnej bańce". Zełenski odpowiada Trumpowi

Według Pieskowa stosunki między Rosją i Stanami Zjednoczonymi znajdują się w "opłakanym stanie" i wymagają odbudowy, ale - jego zdaniem - po rozmowach w Rijadzie "nabrały rozpędu".

- To jest pierwszy krok. Naturalnie, nie da się naprawić wszystkiego w jeden dzień czy tydzień. Jest jeszcze długa droga do przebycia - powiedział Pieskow, cytowany przez propagandową agencję Interfax.

"Bardzo ważny krok". Pieskow o rozmowach z delegacją USA

Zdaniem rzecznika Kremla spotkanie w Rijadzie koncentrowało się głównie na "dwustronnych stosunkach" Rosji i USA, ale było też "bardzo, bardzo ważnym krokiem” w kierunku osiągnięcia porozumienia w sprawie wojny w Ukrainie.

Donald Trump mówił we wtorek, że prawdopodobnie spotka się z Putinem jeszcze w tym lutym. Amerykański prezydent bagatelizował też obawy Ukrainy co do wykluczenia jej z amerykańsko-rosyjskich rozmów w Arabii Saudyjskiej. Sugerował jednocześnie, że Kijów mógł osiągnąć porozumienie z Rosją wcześniej.

Do ostatniego spotkania "twarzą w twarz" Putina z urzędującym prezydentem USA doszło na szczycie w Genewie w czerwcu 2021 roku. Stany Zjednoczone reprezentował wówczas Joe Biden. Potem w lutym 2022 roku Putin i amerykański polityk odbyli rozmowę telefoniczną, a dalsze wiadomości były przekazywane przez pośredników.