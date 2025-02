Rozmowy w Rijadzie zakończone. Ważny sygnał ws. spotkania Putin - Trump

Amerykańsko-rosyjskie negocjacje w Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się we wtorek rano i trwały prawie 4,5 godziny.

Doradca Kremla Jurij Uszakow powiedział po ich zakończeniu, że spotkanie przywódców Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa, jest mało prawdopodobne w następnym tygodniu. Tym samym zanegował wcześniejsze doniesienia agencji Bloomberga w tej sprawie.

Uszakow wyjaśnił, że strony omawiały warunki takiego spotkania.

- To była poważna rozmowa na wszystkie tematy - podkreślił po opuszczeniu sali pałacu rodziny królewskiej - Diriyah w kompleksie Albasatin w Rijadzie, gdzie toczyły się negocjacje.

Kolei inny z wysłanników Putina dyrektor generalny rosyjskiego funduszu inwestycji bezpośrednich Kiriłł Dmitrijew powiedział Reutersowi, że obie strony się wysłuchały, ale "jest zbyt wcześnie, aby mówić o kompromisach".

Dodał, że poruszona została kwestia przyszłej współpracy gospodarczej, w tym globalnych cen energii.

Rozmowy ws. Ukrainy. Powstaną specjalne zespoły

Uszakow zdradził, że strony ustaliły negocjatorów, którzy będą prowadzić negocjacje ws. zakończenia działań militarnych na Ukrainie.

Tę informację chwilę później potwierdziła też strona amerykańska. "Rubio i Ławrow uzgodnili, że powstaną zespoły, które mają działać na rzecz jak najszybszego zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie" - podał Departament Stanu USA.

Politycy zgodzili się też co do utworzenia mechanizmu konsultacyjnego, który ma zajmować się "drażliwymi" kwestiami w relacjach amerykańsko-rosyjskich.

Pertraktacje są jednak na wczesnym etapie. - Jedna rozmowa telefoniczna, po której następuje jedno spotkanie, nie wystarczy do

ustanowienia trwałego pokoju - powiedziała rzeczniczka departamentu Tammy Bruce, cytowana przez Reutersa.

Szefowie amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji zgodzili się na współpracę w kwestiach będących przedmiotem wspólnych interesów geopolitycznych.

Pokój na Ukraine. "To musi być stałe zakończenie wojny"

Na konferencji prasowej po spotkaniu z Rosjanami Mike Waltz, doradca do spraw bezpieczeństwa USA podkreślił, że porozumienie ws. Ukrainy musi być "stałym zakończeniem wojny". To nie może być tylko tymczasowa przerwa tak jak to widzieliśmy w przeszłości - podkreślił.

Tłumaczył, że pertraktacje będą dotyczyły terytorium i gwarancji bezpieczeństwa.

Waltz pokreślił, że trwająca wojna nie leży w interesie ani Ukrainy, ani Rosji, ani całego świata.

Wkrótce więcej informacji.

Spotkanie w Arabii Saudyjskiej. Składy delegacji

Waszyngton reprezentowany był przez sekretarza stanu Marco Rubio, doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Mike'a Waltza oraz specjalnego wysłannika ds. bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie Steve'a Whitkoffa.

Prezydent Rosji Władimir Putin wysłał do Rijadu swojego doradcę Jurija Uszakowa i szefa dyplomacji Siergieja Ławrowa. Przed spotkaniem Uszakow zapowiadał rosyjska delegacja podchodzi do rozmów z "biznesowym nastawieniem".

Obecny był również dyrektor generalny rosyjskiego funduszu inwestycji bezpośrednich Kiriłł Dmitrijew.