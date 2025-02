Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy i Rosji generał Keith Kellogg o 14:30 ma spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak zapowiadała wcześniej w programie Polsat News szefowa prezydenckiej kancelarii Małgorzata Poprocka, celem wizyty jest poznanie zapoznanie się ze stanowiskiem Polski w sprawie wojny w Ukrainie.

W piątek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem zapowiedział, że wizyta generała spodziewana jest najbliższych dniach. Głowa państwa nie podała jednak wówczas szczegółów dotyczących planowanych spotkań.

Jak ustalił Polsat News, spotkanie prezydenta z Keithem Kelloggiem rozpocznie się we wtorek o godzinie 14:30.

Generał Keith Kellogg z wizytą w Polsce

Generał Keith Kellogg na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium zapowiedział, że "Europy nie będzie bezpośrednio przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie", co wywołało poruszenie na Starym Kontynencie.

Jak wyjaśnił, stanie się tak, ponieważ Stany Zjednoczone "nie chcą powtórki z Mińska", gdzie przy stole siedziało wiele osób, a na koniec zabrakło trwałych efektów.

ZOBACZ: Ujawniono kulisy planu Trumpa dla Ukrainy. "Bardzo radykalny"

Niektórzy europejscy politycy obawiają się, że ich głos w sprawie Ukrainy nie będzie brany pod uwagę, do czego odniosła się Małgorzata Paprocka w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

- Przecież w przyszłym tygodniu gen. Kellogg będzie gościł w Warszawie, ma zaplanowane spotkania. Ewidentnie chce się w głos Polski również wsłuchać - powiedziała szefowa prezydenckiej kancelarii.

Specjalny wysłannik USA przybędzie do Ukrainy. Zełenski: Czekamy

W sobotę gen. Kellogg oznajmił w Monachium, że - choć zamierza "zebrać opinie Europejczyków" - to "kiedy będziemy siedzieć przy stole, to naprawdę będzie dwóch protagonistów (...) i pośrednik".

Jak określił, protagonistami są Rosja i Ukraina, a Stany Zjednoczone są pośrednikiem.

- Wiem, że to może brzmieć jak dźwięk paznokci po tablicy, że to może trochę uwierać, ale mówię wam coś, co jest dość szczere - zaznaczył generał.

ZOBACZ: "Nikt tego Ukrainie nie narzuci". Wysłannik Trumpa łagodzi stanowisko

Po zakończeniu wizyty w Polsce gen. Kellogg uda się do Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że podróż amerykańskiego wysłannika rozpocznie się 20 lutego.

- Czekamy na Kellogga. Chciałbym, aby udał się ze mną na front i zobaczył sytuację na miejscu - powiedział Zełenski podczas wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Monachium. Radosław Sikorski dwukrotnie spotkał się z gen. Kelloggiem

W niedzielę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, będąc w Monachium, poinformował, że dwukrotnie spotkał się m.in. z gen. Kelloggiem. - Raz jako Polska i drugi raz w formacie jego spotkania z najważniejszymi krajami Unii Europejskiej - wyjaśnił.

ZOBACZ: Radosław Sikorski o zagrożeniu Europy. "Pochodzi z putinowskiej Rosji"

Jak wskazał, administracja amerykańska "komunikuje nam ważne rzeczy, ale powinniśmy umieć rozdzielać to, co jest szumem, od tego, co jest jasnym sygnałem".

- Twardy sygnał, który odbieramy z tej konferencji to taki, że - jak powiedział prezydent Zełenski, z głębi tragedii wojennej swojego kraju - Europa musi traktować swoje bezpieczeństwo poważnie - przypomniał.