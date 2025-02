- Nie mamy wątpliwości, że zagrożenie dla Europy to Rosja Władimira Putina - powiedział na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ podkreślił, że rozmowa Trumpa z Putinem "była błędem" i umocniła pozycję Kremla. Stwierdził również, że Rosja powinna być przywrócona do "grup ekonomicznych", tylko pod warunkiem wycofania swoich wojsk z Ukrainy.

W Monachium trwa 61. edycja konferencji bezpieczeństwa, która w tym roku przyjęła hasło wojny w Ukrainie. Szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski wystąpił w sobotę u boku swojej niemieckiej odpowiedniczki Annaleny Baerbock i opowiedział o obecnych zagrożeniach dla Europy i demokracji.

Radosław Sikorski: "Zagrożeniem jest putinowska Rosja"

- W Polsce nie mamy wątpliwości, że zagrożenie dla Europy, liberalnej demokracji i przyzwoitości pochodzi od putinowskiej Rosji - powiedział minister.

Tym samym odniósł się do piątkowej wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który stwierdził, że zagrożenie w Europie pochodzi "od środka", a nie z Rosji czy Chin. - To, o co najbardziej się martwię, to zagrożenie z wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości dzielonych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki - mówił Vance.

Radosław Sikorski, również w kontekście Stanów Zjednoczonych, powiedział, ze polityka obecnej administracji Białego Domu jest niekorzystna dla światowego pokoju. Minister spraw zagranicznych podkreślił, że rozmowa telefoniczna między Władimirem Putinem, a Donaldem Trumpem była błędem i umocniła pozycję Kremla.

Zapytany przez dziennikarzy, czy Rosja powinna zostać przywrócona do grup ekonomicznych, Sikorski stwierdził, że tak. Podkreślił jednak, że warunkiem jest wycofanie wszystkich wojsk z terenów Ukrainy. - Rosja powinna zostać przywrócona do grup ekonomicznych (G8 czy G20 - red.), gdy tylko wycofa wojska z Ukrainy - powiedział.

Szef MSZ odniósł się też do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zaznaczył, że "Ukraina już ma gwarancje (bezpieczeństwa), które okazały się puste". Przypomniał, że Kijów pozbył się arsenału jądrowego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Ocenił, że w stosunkach międzynarodowych "nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż pusta gwarancja".

- Jeśli chcemy dawać gwarancje, musimy podchodzić do tego poważnie - dodał.

Europa "będzie stać u boku Ukrainy"

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock powiedziała, że dla Europy jest to "moment egzystencjalny", w którym musi ona "powstać". Zapewniła, że państwa europejskie będą stały na straży pokoju i wciąż będą wspierać Ukrainę atakowaną przez Rosję.

- Trzy lata temu, gdy wszyscy, zwłaszcza prezydent Rosji, również nie doceniali Europy, (...) pokazaliśmy naszą odpowiedź: że Europa musi być silna i odważna. Trzy lata później, dziś, jesteśmy znów w dokładnie tym samym momencie. Naszą odpowiedzią jest zjednoczona Europa - oświadczyła szefowa MSZ Niemiec.

- Będziemy stać u boku Ukrainy tak długo, jak trzeba, bo będziemy zawsze opowiadać się za europejskim pokojem" - dodała.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa to wydarzenie zrzeszające przywódców ok. 60 krajów. W centrum uwagi będą przede wszystkim konflikt na Bliskim Wschodzie oraz wojna w Ukrainie. Najwięksi liderzy polityczni świata będą dyskutować także o bezpieczeństwie0 klimatycznym, porządku międzynarodowym i regionalnych kryzysach.

polsatnews.pl