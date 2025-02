Do Warszawy w przyszłym tygodniu przyleci generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy i Rosji. W planach jest m.in. spotkanie z Andrzejem Dudą - przekazała Małgorzata Paprocka, szef Kancelarii Prezydenta, w niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

Generał Keith Kellogg to specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji. Na ostatniej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium zapowiedział, że "Europy nie będzie bezpośrednio przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie", co wywołało poruszenie na Starym Kontynencie.

Jak wyjaśnił stanie się tak, ponieważ Stany Zjednoczone "nie chcą powtórki z Mińska", gdzie przy stole siedziało wiele osób, a na koniec zabrakło trwałych efektów. Niektórzy europejscy politycy obawiają się, że ich głos w sprawie Ukrainy nie będzie brany pod uwagę, do czego odniosła się Małgorzata Paprocka.

- Przecież w przyszłym tygodniu gen. Kellogg będzie gościł w Warszawie, ma zaplanowane spotkania. Ewidentnie chce się w głos Polski również wsłuchać - powiedziała szefowa prezydenckiej kancelarii.

Gen. Keith Kellogg zjawi się w Polsce

Jak stwierdziła, o planowanej wizycie Kellogga prezydent mówił podczas briefingu po spotkaniu z szefem Pentagonu. Wtedy jednak nie padły czasowe ramy, kiedy mogłoby się to zdarzyć. - Mamy wizytę wiceprezydenta Vance'a, mamy wizytę szefa Pentagonu, mamy zaplanowaną wizytę pana generała. Naprawdę trzeba do tej sprawy podchodzić z absolutnym spokojem - podkreśliła.

W sobotę gen. Kellogg oznajmił w Monachium, że choć zamierza "zebrać opinie Europejczyków", to "kiedy będziemy siedzieć przy stole, to naprawdę będzie dwóch protagonistów (...) i pośrednik". Jak określił, protagonistami są Rosja i Ukraina, a Stany Zjednoczone są pośrednikiem.

- Wiem, że to może brzmieć jak dźwięk paznokci po tablicy, że to może trochę uwierać, ale mówię wam coś, co jest dość szczere - zaznaczył generał.

