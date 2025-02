Do zdarzenia doszło 16 lutego na jeziorze Okra w Drawsku Pomorskim. Na nagraniu z miejskiego monitoringu, udostępnionym przez straż miejską, widać, jak troje dzieci bawią się na zamarzniętej tafli wody.

Drawsko Pomorskie. Pod dziewczynką załamał się lód, nikt nie reagował

W pewnym momencie lód pękł, a dziewczynka wpadła do lodowatej wody. Z każdą chwilą sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna - zimna woda zaczęła przykrywać jej głowę.

Przez pełne 90 sekund walczyła o wydostanie się na brzeg i w końcu udało jej się uratować.

W tym czasie pozostałe dzieci przyglądały się sytuacji z przerażeniem. Na pomoście znajdowali się również dorośli, którzy początkowo nie dostrzegli zagrożenia. Dopiero później na miejsce wezwano ratowników, którzy udzielili pomocy medycznej wychłodzonej dziewczynce.

- Zamarznięte jeziora to nie miejsca na zabawy. Zadbaj o swoje życie, nie wchodź na lód. Jeśli widzisz, że ktoś wpadł do wody wezwij pomoc, poproś o wsparcie postronne osoby - apelują na nagraniu strażnicy.

Co robić, jak zarwie się pod tobą lód?

Strażnicy miejscy opublikowali również kilka rad, jak należy się zachować, gdy zarwie się pod nami lód. Jak podkreślają, przede wszystkim należy zachować spokój.

"Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy" - instruują.

Jeśli to możliwe, należy zdjąć buty. To pozwoli pozbyć się niepotrzebnego obciążenia i w ten sposób łatwiej będzie utrzymać się na powierzchni.