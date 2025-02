Ponad 40 stopni na minusie - tyle, według naukowców z poznańskiego uniwersytetu wyniosła temperatura w najzimniejszym miejscu w Polsce, w Litworowym Kotle. To może być absolutny rekord mrozu w kraju. Swoimi danymi podzieliło się również IMGW.

Zgodnie z przewidywaniem meteorologów siarczyste mrozy dotarły do Polski. W poniedziałek w wielu miejscach w Polsce temperatury osiągnęły kilkanaście stopni poniżej zera.

To jednak nic w porównaniu do prawdziwego "bieguna zimna" znajdującego się w polskich Tatrach.

Mróz atakuje Polskę. Litworowy Kocioł odnotował rekord

"Miało być zimno. I było. Ostatecznie Litworowy Kocioł zanotował -41.1 st. C. To najniższa temperatura zanotowana kiedykolwiek na ziemiach polskich" - informuje meteoprognoza.pl na platformie X.

Jak podaje meteoprognoza.pl, dotychczasowy rekord zimna w Polsce zanotowano w Żywcu w 1929 roku i wynosił on -40,6 st. C.

Litworowy Kocioł to cyrk lodowcowy położony w najwyższej części Doliny Litworowej w polskich Tatrach Zachodnich. To tak zwane mrozowisko, gdzie ukształtowanie terenu gromadzi i "więzi" zimne powietrze.

Z tego powodu często odnotowuje się tam wyjątkowo niskie temperatury, monitorowane przez badaczy z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nazywających siebie "łowcami mrozu".

Najmroźniejsza noc tej zimy. IMGW informuje, gdzie było najzimniej

Pomiarów z Litworowego Kotła nie może potwierdzić IMGW. W rozmowie z Interią Instytut podkreślił, że stacja pomiarowa nie znajduje się na obszarze, który monitorują.

Biuro prasowe IMGW informowało, że najzimniej w nocy z niedzieli na poniedziałek było w Jakuszycach, gdzie zanotowano -21,5 st. C. Z kolei na stacji Szemud było -20,2 st. C, a w Kozienicach -17,6 st. C. Na stacji Jelenia Góra przy gruncie zmierzono -24 stopnie Celsjusza.