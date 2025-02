Jak podaje IMGW, noc z niedzieli na poniedziałek była prawdopodobnie najmroźniejszą tej zimy. Temperatura odczuwalna jest bardzo niska, na stacji synoptycznej Włodawa wyniosła ona -22 stopnie Celsjusza.

Mróz w Polsce. Rekord zimna padł na Mazowszu

Najniższą temperaturę w Polsce odnotowano w Kozienicach (woj. mazowieckie). Tam nad ranem słupki rtęci pokazały - 17,5 stopnia.

Najcieplej było za to w Helu, gdzie termometry wskazały -2,7 stopnie.

Dziś prawdopodobnie najbardziej mroźna noc w trakcie tej zimy. 📉



🥶Nad ranem w Kozienicach (woj. mazowieckie) notujemy -17,5°C.

📈"Najcieplej" jest na Helu, tam -2,7°C.

Przed nadchodzącym mrozem ostrzegali wcześniej synoptycy. Alerty wydano dla 12 województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz części powiatów w kujawsko-pomorskim, opolskim, śląskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim oraz lubelskim.

W ciągu dnia będzie jednak słonecznie i będzie to sprawiać, że temperatura będzie rosła.

Prognoza pogody. Kiedy ustąpią mrozy?

Meteorolodzy przewidują, że mróz w Polsce zacznie ustępować już w najbliższą środę. Wtedy też wygasną ostrzeżenia wydane przez synoptyków. Do tego czasu, szczególnie na zachodzie kraju, trzeba się przygotować na mocne chłody.

Prognozowane są temperatury minimalne w nocy od -15 do -13 stopni, lokalnie nawet do -17 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna ma wynosić od -3 do -1 stopni.

Uczucie chłodu może potęgować wiatr osiągający prędkość od 5 do 10 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się również śnieg.