Demencja, znana także jako zespół otępienny, to termin obejmujący różne schorzenia, prowadzące do stopniowej degradacji funkcji poznawczych. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przypomina, że choroba ta jest nieuleczalna, ale odpowiednie nawyki mogą znacząco zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia.

Częstsze spotkania mogą opóźnić demencję

Jednym z czynników chroniących przed demencją, okazuje się aktywność społeczna. Naukowcy z Rush University przeprowadzili badanie na grupie 1 923 osób w wieku średnio około 80 lat, które na początku obserwacji nie wykazywały objawów demencji.

Co roku oceniano ich zdolności poznawcze i poziom aktywności społecznej. Uczestnicy wypełniali kwestionariusze, w których pytano m.in. o:

częstotliwość spotkań z rodziną i znajomymi,

udział w wyjazdach i wydarzeniach kulturalnych,

wizyty w restauracjach i innych miejscach publicznych.

Po kilku latach obserwacji u 545 uczestników rozwinęła się demencja, a u 695 osób pojawiły się łagodne zaburzenia poznawcze (MCI).

Ryzyko demencji odłożone na lata. Odkrycie naukowców

Analiza wyników wykazała, że osoby prowadzące aktywne życie towarzyskie zapadały na demencję średnio o 5 lat później niż osoby mniej aktywnych. Naukowcy oszacowali, że ryzyko demencji było o 38 proc. niższe u osób bardziej aktywnych społecznie, a ryzyko MCI (łagodnych zaburzeń poznawczych) zmniejszało się o 21 proc. Odkrycia te zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association".

ZOBACZ: W Polsce niedoceniana, a gdzie indziej króluje na stołach. To warzywo opóźnia proces starzenia

Dodatkowo badacze obliczyli, że opóźnienie wystąpienia demencji o 5 lat może przełożyć się na średnio 3 lata dłuższego życia oraz oszczędności w wysokości 500 000 dolarów na osobę w związku z niższymi kosztami opieki.

Dlaczego kontakty społeczne chronią mózg?

Naukowcy nie są jeszcze pewni, dlaczego regularne kontakty społeczne mają tak korzystny wpływ na funkcje poznawcze. Dr Bryan James, współautor badania, sugeruje, że interakcje społeczne wymagają aktywnego przetwarzania informacji i reagowania na różne sytuacje, co może działać stymulująco na mózg.

Regularne rozmowy, planowanie spotkań i uczestnictwo w wydarzeniach społecznych mogą pobudzać neurony i wzmacniać sieć połączeń w mózgu, co pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na dłużej.

Choroby neurodegeneracyjne. Alarmujące objawy

Według NFZ najczęstszą przyczyną demencji jest choroba Alzheimera, odpowiadająca za 50-60 proc. przypadków. W jej wczesnych stadiach mogą pojawiać się objawy związane ze wzrokiem, ale najczęściej pierwsze symptomy to:

kłopoty z przypomnieniem sobie nieodległych w czasie wydarzeń,

trudności z doborem słów,

problemy z zachowaniem koncentracji,

przypadki dezorientacji w terenie, gubienie się,

nietypowe dla danej osoby wahania nastroju, drażliwość,

komplikacje związane z liczeniem, na przykład podczas zakupów.

ZOBACZ: WHO odradza korzystanie z tej przyprawy. Jest w każdym polskim domu

NFZ zaleca, aby w przypadku zaobserwowania u siebie lub bliskich niepokojących objawów jak najszybciej skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Wczesna diagnoza pozwala na wdrożenie działań, które mogą spowolnić postęp choroby i poprawić jakość życia pacjenta.

red / polsatnews.pl