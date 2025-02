Brukiew to warzywo o niezwykłych właściwościach zdrowotnych, które w Polsce pozostaje w cieniu popularniejszych roślin korzeniowych. Tymczasem w Skandynawii jest nieodłącznym elementem kuchni i często zastępuje ziemniaki. Bogata w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, nie tylko wspiera odporność, ale także opóźnia procesy starzenia. Dlaczego warto włączyć brukiew do diety i jak ją przygotować?

Choć brukiew (łac. Brassica napobrassica) jest dostępna w większych sklepach w Polsce, rzadko pojawia się na naszych stołach. Częściej wykorzystywana jest jako pasza dla zwierząt niż zdrowy i sycący dodatek do obiadu, który z powodzeniem może zastąpić ziemniaki. Tymczasem to warzywo jest doskonałym źródłem witamin i minerałów.

Uprawiano ją w Polsce już w średniowieczu, a w czasach niedoboru żywności stanowiła podstawę wielu tradycyjnych potraw. Dziś jej popularność powoli wraca - szczególnie w sklepach ze zdrową żywnością, gdzie jest ceniona za swoje wartości odżywcze.

Od obozowej zupy do superfoods

W przeszłości brukiew była znana pod różnymi nazwami - kwaki, kalarepa, karpiel - i stanowiła podstawowy składnik diety osób ubogich. W czasie II wojny światowej wykorzystywano ją w zupach, pasztetach czy puree. Niestety, ze względu na jej intensywny smak i skojarzenia z wojenną biedą, po wojnie Polacy niemal całkowicie przestali ją spożywać.

Obecnie brukiew wraca do łask, zwłaszcza wśród osób dbających o zdrową dietę. Jak podaje zdrowie.pap.pl, warzywo to ma zaledwie 37 kalorii na 100 g, niski indeks glikemiczny i jest bogate w witaminę C oraz witaminy z grupy B. Ponadto zawiera fosfor, potas, magnez, wapń i mangan, a także duże ilości błonnika wspierającego układ trawienny.

Brassica napobrassica wyróżnia się także wysoką zawartością przeciwutleniaczy, które neutralizują wolne rodniki - substancje przyspieszające procesy starzenia komórek. Regularne spożywanie tego warzywa pomaga chronić organizm przed stresem oksydacyjnym, co może pozytywnie wpłynąć na wygląd skóry oraz ogólną kondycję organizmu.

Brukiew podbija Norwegię walorami smakowymi

Brukiew ma wyjątkowy smak, który zmienia się w zależności od sposobu przygotowania. Surowa jest lekko gorzkawa, natomiast po ugotowaniu nabiera subtelnej słodyczy, przypominającej połączenie ziemniaka i rzodkiewki.

W Norwegii (gdzie wstępuje pod nazwą kalrot), jest ważnym elementem tradycyjnej kuchni - zwłaszcza zimą. Często podaje się ją z wędzonym łososiem. Oprócz tego, dodawana jest do zup, gulaszy i zapiekanek warzywnych. Można ją również smażyć z mięsem i ziołami, tworząc aromatyczne, sycące dania.

Popularność brukwi w Skandynawii rośnie, a przepisy na jej przygotowanie można znaleźć w blogach kulinarnych, m.in. u Reni Hannolainen, mieszkającej na co dzień w Skandynawii.

