WHO odradza korzystanie z tej przyprawy. Jest w każdym polskim domu

Sól to jeden z podstawowych składników wielu potraw. Niestety, spożywamy jej zbyt dużo, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nadmierne spożycie tej przyprawy zwiększa ryzyko chorób serca, nadciśnienia i innych schorzeń, które znacząco obniżają jakość życia. Na szczęście sól można z powodzeniem zastąpić zdrowszymi alternatywami.