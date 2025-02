Chociaż większość osób wiąże pobyt w sanatorium z letnimi miesiącami, to właśnie zimą Kołobrzeg staje się prawdziwą oazą spokoju dla kuracjuszy. Bez tłumów, bez letniego zgiełku. Już teraz można z wyprzedzeniem zaplanować turnus refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), który odbędzie się pod koniec roku. Dlaczego warto skorzystać z tej opcji?

Kołobrzeg jest jednym z najważniejszych polskich uzdrowisk nadmorskich. Oferuje kilka sanatoriów specjalizujących się w terapii różnych schorzeń. Osoby zainteresowane mogą zaplanować pobyt m.in. Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA, Sanatorium "Perła Bałtyku" czy uzdrowiskowym kompleksie "Podczele".

Dlaczego warto wybrać Kołobrzeg zamiast górskiego uzdrowiska? Przede wszystkim nadmorski klimat ma unikalne właściwości prozdrowotne. Bogate w jod powietrze wspiera układ oddechowy, co jest szczególnie ważne dla osób z problemami pulmonologicznymi, astmą czy alergiami. Ponadto, morska bryza działa kojąco na układ nerwowy i sprzyja regeneracji. Zimą Kołobrzeg jest wolny od tłumów turystów, co zapewnia ciszę, spokój i komfortowy wypoczynek bez kolejek do zabiegów czy przepełnionych promenad.

Zorganizuj wyjazd wcześniej

Chcąc skorzystać z turnusu refundowanego przez NFZ, warto zaplanować wszystko z wyprzedzeniem:

Skierowanie od lekarza - w pierwszej kolejności należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty, który wystawi skierowanie do sanatorium.

- w pierwszej kolejności należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty, który wystawi skierowanie do sanatorium. Złożenie wniosku do NFZ - po otrzymaniu skierowania dokumenty trzeba dostarczyć do właściwego oddziału NFZ, gdzie zostaną ocenione pod kątem zasadności leczenia uzdrowiskowego.

- po otrzymaniu skierowania dokumenty trzeba dostarczyć do właściwego oddziału NFZ, gdzie zostaną ocenione pod kątem zasadności leczenia uzdrowiskowego. Oczekiwanie na decyzję - NFZ przyznaje miejsca w sanatoriach według dostępnych terminów. Czas oczekiwania może wynosić od kilku miesięcy do nawet roku.

- NFZ przyznaje miejsca w sanatoriach według dostępnych terminów. Czas oczekiwania może wynosić od kilku miesięcy do nawet roku. Pakowanie się na pobyt - należy zabrać wygodne ubrania, leki przyjmowane na stałe, dokumentację medyczną oraz podstawowe rzeczy osobiste.

Jak podaje NFZ, pobyt refundowany trwa zazwyczaj 21 dni (a w przypadku rehabilitacji uzdrowiskowej może się wydłużyć do 28 dni) i jest częściowo odpłatny dla dorosłych. Każdy pacjent ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłat jest ściśle określona przez Ministerstwo Zdrowia, aby zapobiegać nadużyciom. NFZ nie ponosi natomiast kosztów związanych m.in. z przejazdem czy pobytem opiekuna.

Wspieranie zdrowia w kołobrzeskim sanatorium

Sanatoria w Kołobrzegu specjalizują się w leczeniu różnych schorzeń, w tym:

chorób układu oddechowego (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergie),

schorzeń układu krążenia (nadciśnienie, choroba wieńcowa),

(nadciśnienie, choroba wieńcowa), dolegliwości reumatycznych i ortopedycznych (zapalenia stawów, bóle kręgosłupa, rehabilitacja po operacjach ortopedycznych),

problemów neurologicznych (stany po udarach, neuropatie),

schorzeń dermatologicznych (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry).

Jak podaje Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu, kuracjusze mają dostęp wielu zabiegów, w tym inhalacji solankowych, kąpieli borowinowych, masaży, krioterapii oraz fizykoterapii. Dzięki temu pobyt w ośrodku wspomaga podstawowe leczenie, poprawia ogólne samopoczucie i wspomaga regenerację organizmu.

