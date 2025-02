Przybierasz na wadze mimo diety? To może być pierwszy objaw tego schorzenia

Walka o zrzucenie nadprogramowych kilogramów wymaga wielu wyrzeczeń. Zdarza się jednak, że mimo prawidłowego żywienia i regularnego ruchu efekty nie są satysfakcjonujące. Co więcej, niekiedy masa ciała rośnie pomimo konsekwentnych starań, co może świadczyć o insulinooporności.

Insulinooporność to stan, w którym komórki organizmu tracą wrażliwość na działanie insuliny - hormonu odpowiadającego za transport glukozy z krwi do tkanek. W odpowiedzi trzustka produkuje większe ilości insuliny, aby utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Długotrwałe utrzymywanie się tego zaburzenia może prowadzić do licznych problemów zdrowotnych, w tym cukrzycy typu II oraz nadwagi.

Insulinooporność a przybieranie wagi. Błędne koło

Jak wynika z badań opublikowanych w magazynie Diabetes/Metabolism Research and Reviews przez ekspertów z Campbell University, istnieje związek między poziomem insuliny a zmianą masy ciała. Analiza danych zebranych od ponad 3800 osób w ciągu dziesięciu lat wykazała, że im wyższy wskaźnik insulinooporności (HOMA-IR), tym większa masa ciała. Każda dodatkowa jednostka HOMA-IR skutkowała średnim przyrostem masy o około 0,6 kilograma.

Badanie sugeruje, że insulinooporność może poprzedzać rozwój otyłości. Jednak naukowcy z Uniwersytetu w Palermo, analizując dane ponad 700 osób, zauważyli także odwrotną zależność - wzrost masy ciała może prowadzić do insulinooporności. W ich badaniu grupa osób, które w ciągu czterech lat przytyły średnio 10 kilogramów, miała wyższy wskaźnik HOMA-IR niż osoby utrzymujące stałą masę ciała.

Choć wyniki badań mogą wydawać się sprzeczne, w rzeczywistości pokazują, że insulinooporność i nadwaga wzajemnie się napędzają, tworząc błędne koło. Aby je przerwać, konieczne są zmiany stylu życia.

Zmęczenie i senność? To może być alarm dla organizmu

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że insulinooporność nie daje charakterystycznych objawów. Istnieją jednak symptomy, które mogą wskazywać na to zaburzenie, m.in.:

nadmierną senność po jedzeniu,

przewlekłe zmęczenie,

bóle głowy i stawów,

stan "wilczego apetytu" i napady głodu,

problemy z pozbyciem się nadmiernych kilogramów,

zmiany na skórze.

Jak leczyć insulinooporność?

Podstawą leczenia insulinooporności jest odpowiednia dieta oraz regularna aktywność fizyczna. Leki, jak podkreśla NFZ, pełnią jedynie funkcję wspomagającą.

W codziennym jadłospisie powinny znaleźć się produkty bogate w białko, zdrowe tłuszcze i złożone węglowodany. Zaleca się unikanie soków i słodzonych napojów na rzecz zwykłej wody. Połowę talerza powinny stanowić warzywa, najlepiej surowe.

Niewskazane są białe pieczywo, biały ryż, makarony (poza pełnoziarnistymi) oraz kasze błyskawiczne. Lepszym wyborem będą chleby pełnoziarniste, kasza gryczana i pęczak.

Eksperci rekomendują także codzienną aktywność fizyczną - minimum 30 minut ruchu dziennie. Dobrym wyborem są spacery, pływanie czy treningi siłowe, które poprawiają wrażliwość na insulinę i wspomagają redukcję tkanki tłuszczowej.

