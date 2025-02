Otyłość stała się chorobą cywilizacyjną, która każdego roku zbiera coraz większe żniwo na całym świecie. Nadmierna masa ciała prowadzi do wielu poważnych powikłań zdrowotnych, które mogą zagrażać nie tylko zdrowiu, ale także życiu. Według danych GUS oraz NFZ, w Polsce na otyłość choruje około 9 milionów dorosłych osób, a w latach 2020-2022 z tego powodu leczonych było prawie 800 tysięcy pacjentów.

Skąd pobrać plany dietetyczne?

Bezpłatne plany dietetyczne oraz jadłospisy można znaleźć na portalu diety.nfz.gov.pl. Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia 19 różnych jadłospisów, opartych na zasadach diety DASH, które są dostosowane do różnych potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Dostępne opcje obejmują m.in.:

Classic, Senior oraz Nadwaga i Otyłość - dla osób chcących zredukować masę ciała,

- dla osób chcących zredukować masę ciała, 16 innych planów dietetycznych - przeznaczonych dla osób z określonymi schorzeniami, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca, depresja, choroba Hashimoto czy osteoporoza.

Po rejestracji na stronie użytkownik zyskuje dostęp do przydatnych narzędzi, takich jak lista zakupów, pomiar postępów oraz dzienniczek żywieniowy. Aby założyć konto, wystarczy podać aktualny adres e-mail - nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Pixabay NFZ oferuje plany dietetyczne całkowicie za darmo

Brak dostępu do internetu? To nie problem

Nie każdy ma dostęp do internetu lub potrafi sprawnie poruszać się po cyfrowym świecie. W takiej sytuacji warto udać się do najbliższego oddziału NFZ lub skonsultować się z lekarzem rodzinnym. Lekarz może pomóc w wyborze odpowiedniego planu żywieniowego, a także wydrukować go w formie fizycznej i przekazać pacjentowi.

W ramach NFZ funkcjonują również bezpłatne poradnie dietetyczne. Aby skorzystać z ich usług, wystarczy zapisać się na wizytę i poczekać na dostępny termin. W trakcie konsultacji pacjent otrzyma indywidualne wskazówki dotyczące diety, a także informacje na temat dostępnych jadłospisów i planów żywieniowych.

Czym jest dieta DASH?

Dieta DASH z ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension, to sposób żywienia opracowany w latach 90. XX wieku przez Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) w Stanach Zjednoczonych. Jej głównym celem było obniżenie ciśnienia krwi oraz poprawa zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Z czasem dieta DASH zaczęła być stosowana w różnych wariantach, m.in. w profilaktyce i leczeniu:

cukrzycy,

osteoporozy,

otyłości,

chorób metabolicznych.

Dieta bazuje na zasadach zdrowego odżywiania, takich jak:

zwiększenie spożycia warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych,

ograniczenie soli, tłuszczów nasyconych oraz cukrów prostych,

dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości białka, błonnika oraz zdrowych tłuszczów.

Obecnie dieta DASH jest uważana za korzystną dla zdrowia, a jej zasady można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

red. / polsatnews.pl