Prokurator Michał Ostrowski zawieszony. Ruch Adama Bodnara

"Prokurator Generalny Adam Bodnar w dniu 10 lutego zawiesił w czynnościach na okres 6 miesięcy ZPG Michała Ostrowskiego" - poinformowała Prokuratura Krajowa w mediach społecznościowych.

Śledztwo ws. "zamachu stanu"

5 lutego prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował, że zastępca prokuratora generalnego prok. Michał Ostrowski, po jego zawiadomieniu, wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia dokonania zamachu stanu, m.in. przez premiera Donalda Tuska, marszałków: Sejmu i Senatu, szefa Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórych sędziów i prokuratorów.

Według prezesa TK, przestępstwo polega na tym, że od 13 grudnia 2023 r. osoby te działają "w zorganizowanej grupie przestępczej", mając na celu "zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN".

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że prokurator generalny Adam Bodnar dwukrotnie zwrócił się do prok. Ostrowskiego o wydanie dokumentów związanych ze śledztwem ws. "zamachu stanu". Podkreślił, że Bodnar wyznaczył Ostrowskiemu termin wydania dokumentów do poniedziałku.

W poniedziałek wieczorem rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że do sekretariatu PG zostały złożone dokumenty związane ze śledztwem w sprawie "zamachu stanu".

Wniosek o zawieszenie prokuratora Ostrowskiego

Kilka dni temu poseł KO Roman Giertych poinformował, że prezydium zespołu KO ds. rozliczenia PiS skieruje do prokuratora generalnego wniosek o zawieszenie w czynnościach prokuratora Michała Ostrowskiego.

"Podjęliśmy jednogłośnie uchwałę Prezydium Zespołu KO ds. Rozliczenia PiS o skierowaniu do Prokuratora Generalnego wniosku o natychmiastowe zawieszenie w czynnościach prokuratora Michała Ostrowskiego wraz z obniżeniem mu uposażenia za nielegalne wszczynanie prywatnego śledztwa" - napisał na platformie X Giertych, który jest szefem tego zespołu.

Prokurator Michał Ostrowski piastuje funkcję zastępcy PG od listopada 2023 r., powołał go na to stanowisko ówczesny premier Mateusz Morawiecki z nominacji ówczesnego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. W marcu 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej, a następnie został powołany na stanowisko prokuratora PK. Święczkowski w latach 2016–2022 był prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego.

