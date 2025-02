- Korespondencja o nieznanej nam treści, która wpłynęła z TK jest korespondencją prywatną prok. Michała Ostrowskiego - powiedziała prok. Anna Adamiak. Stwierdziła, że zastępca Adama Bodnara nie posiada narzędzi do tego, by samodzielnie rozpocząć postępowanie dot. "zamachu stanu". - Moim celem jest obiektywne i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzeń - oświadczył wcześniej Ostrowski.

Prokuratura Krajowa i minister Adam Bodnar dowiedzieli się z mediów, iż prok. Michał Ostrowski wszczął postępowanie karne z zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego o możliwości popełnienia przestępstwa "zamachu stanu" przez najważniejszych urzędników państwowych - poinformowała w czwartek prok. Anna Adamiak.



W środę do sekretariatu prokuratora generalnego wpłynęło pismo jego zastępcy prok. Ostrowskiego. Zawarł on w nim informację, że wszczął postępowanie i prosi o rejestrację sprawy we właściwym systemie.



- Otrzymaliśmy tę informację z mediów. Ustaliliśmy, że w dniu 3 lutego (poniedziałek - red.) pracownik TK osobiście przyjechał do siedziby PK, a następnie złożył kopertę w sekretariacie zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Ten fakt został odnotowany i to jest stan naszej wiedzy - powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego.

Prok. Adamiak: Tam jest tylko jedno zdanie

Jak przypomniała prok. Adamiak, w zarządzeniu z 2022 r. podpisanym jeszcze przez prokuratora krajowego Dariusza Barskiego określono zasady dotyczące obiegu i rejestracji dokumentów w prokuraturze.

- Z tych przepisów wynika, że w momencie kiedy korespondencja wpłynęła do prok. Ostrowskiego, z uwagi na to, że nie posiada on kompetencji do dokonywania ewidencji i rejestracji dokumentów, powinien ten dokument przekazać bądź jednostce właściwej na zakres złożonego zawiadomienia, bądź przekazać swojemu przełożonemu - podkreśliła.

- Można więc powiedzieć, że na chwilę obecną moment korespondencja o nieznanej nam oficjalnie treści, która wpłynęła z TK, jest prywatna korespondencją prok. Ostrowskiego - dodała. Jak wyjaśniła, postępowanie można wszcząć, gdy "sprawa jest zarejestrowana i sprawie nadano sygnaturę".



Adamiak dodała, że w piśmie prok. Ostrowskiego do ministra Bodnara znajduje się wyłącznie prośba o zarejestrowanie postępowania, ale nie załączono dokumentacji. - Tam jest tylko jedno zdanie - przyznała. - Sytuacją hipotetyczną jest to, że zostało wszczęte śledztwo.

Prok. Ostrowski: Chcę obiektywnie wyjaśnić okoliczności

Michał Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego przekazał, że w poniedziałek wpłynęło do niego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skierowane przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. - Podjąłem w tej sprawie czynności. Przesłuchałem pana prezesa w charakterze świadka. Zgromadziłem dokumenty i wczoraj wydałem postanowienie o wszczęciu śledztwa z art. 127, 128 i 258 Kodeksu karnego - powiedział.

Zastępca prokuratora generalnego dodał, że chodzi o "ustrojowy zamach stanu" oraz "wpływanie groźbą bezprawną i przemocą na konstytucyjne organy państwa, takie jak TK, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, a także Krajową Radę Radiofonii i Telewizji".

Ostrowski na czwartkowym spotkaniu z mediami stwierdził, że przesłuchał "panią przewodniczącą KRS (Dagmarę Pawełczyk-Woicką - red.) w charakterze świadka, pod rygorem odpowiedzialności karnej, jak również panią I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską".

- Moim celem jest obiektywne i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzeń, o których mowa w zawiadomieniu popełnienia przestępstwa. Nie przesądzam o jego wyniku, natomiast jest to mój obowiązek, by w tak niezwykle poważnej sprawie przeprowadzać w sposób spokojny i obiektywny czynności dowodowe - uznał prokurator.