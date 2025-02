W środę prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski po jego zawiadomieniu wszczął śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, szefa RCL oraz niektórych sędziów i prokuratorów.

- Tak proszę państwa, wprowadzamy zamach stanu. W związku z tym dzisiaj wszystkie posłanki będą w mundurach na sali sejmowej - taka jest decyzja kierownictwa klubu. Mam nadzieję, że to zrealizują. Będzie to symbol władzy Donalda Tuska nad naszym od dzisiaj zmilitaryzowanym krajem - powiedział Roman Giertych podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie.



Na pytanie czy nie boi się więzienia, bo podobno jest współwinny tego zamachu, polityk odpowiedział z przekorą, że się boi. - Boję się, ale mimo to realizujemy ten zamach. Niestety w tej chwili armia jest na ćwiczeniach, w związku z czym nie widać tego jeszcze na ulicach, ale już psychologicznie się do tego przyszykowujemy, aby objąć tym zamachem stanu szczególnie posłów PiS-u, gdy widzę jacy są rozemocjonowani - mówił polityk.

Roman Giertych skomentował "zamach stanu". "Rozliczenia do nich powolutku pukają"

Następnie Giertych zwrócił się do posłów PiS. - Ta ich "gwara" czy różnego rodzaju zawodzenie przypomina zawodzenie owiec, które są prowadzone na rzeź. Otóż nie ma żadnej rzezi, jest tylko Prawo i Sprawiedliwość. Rozliczenia do nich powolutku pukają - kontynuował Giertych.

- To jest bardzo trudny, długi proces, ale niech to przyjmą na klatę, skoro kradli, skoro podzielili się państwem, jak czerwonym suknem, skoro traktowali budżet naszego kraju, jak łup, to niech teraz przyjmą to mężnie. Te rozliczenia będą kontynuowane, a interpretacja tego jako zamachu stanu jest po prostu śmieszna - ocenił.

ZOBACZ: Prezes TK grzmi o zamachu stanu w Polsce. "Prokuratura wszczęła śledztwo"



Później polityk został zapytany, dlaczego dopiero teraz prezes TK mówi o zamachu stanu. Według posła, dlatego, że nastąpił "pewien efekt psychologiczny". - Mamy sprawę Michała Ś., Michała K., mamy sprawę pana Mariusza już niedługo B., mamy sprawę Zbigniewa Z. itd. Zaczyna się to ruszać, wszystkie śledztwa się powoli rozkręcają. To wszystko powoduje, że następuje pewne przełamanie psychologiczne, które oni interpretują jako zagrożenie dla swojej egzystencji. Trudno, jak się kradło, to ma się takie konsekwencje - podsumował.

Sprawa Zbigniewa Ziobro. Poseł KO jasno o uchyleniu immunitetu

Odniósł się także do sprawy Zbigniewa Ziobro. Poseł KO uważa, że były minister sprawiedliwości pomówił go, oskarżając o wyprowadzenie pieniędzy ze spółki Polnord. W związku z tym wystąpił do sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu Ziobrze.



Przekazał, że ma nadzieję, że za dwa tygodnie Sejm uchyli posłowi PiS immunitet, a sprawa trafi do sądu. Dodał, że według niego sąd w pierwszej kolejności powinien wytypować niezależnego biegłego, który oceniłby stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości.

ZOBACZ: Komisja za uchyleniem immunitetu Ziobrze. W tle sprawa Giertycha



- Nie chciałbym kontynuować procesu, jeśli jego zdrowie na to nie pozwala, ale chciałbym mieć niezależnego biegłego, który to powie - powiedział i stwierdził, że wówczas postępowanie zostałoby zawieszone do czasu jego pełnego wyzdrowienia.



- Ale pamiętajmy, że przez osiem lat ministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym również za lecznictwo w aresztach. W związku z czym, jeżeli zostanie aresztowany, to z pewnością może liczyć na bardzo wysoki poziom usług medycznych w warunkach izolacyjnych - podsumował Roman Giertych.