Od stycznia 2025 roku w życie weszły istotne zmiany dotyczące L4. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia spowodowało, że osoby, które zarabiają najmniej, będą otrzymywać wyższe świadczenia w okresie niezdolności do pracy. To może istotnie wpłynąć na rynek pracy.

Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło do 4 666 zł brutto miesięcznie, co stanowi podwyżkę o 366 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Oznacza to, że osoby o najniższych zarobkach otrzymają wyższe świadczenia podczas choroby.

Rząd argumentuje, że zmiany te mają na celu poprawę sytuacji finansowej najmniej zarabiających pracowników podczas niezdolności do pracy i zachęcić ich d tego, aby w czasie pogorszenia stanu zdrowia zadbali o siebie. Jednak eksperci ostrzegają, że atrakcyjniejsze warunki mogą skłonić większą liczbę osób do korzystania ze zwolnień lekarskich, co z kolei może obciążyć system ubezpieczeń społecznych oraz pracodawców.

Zasady udzielania zasiłku chorobowego

Tzw. L4 przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która przestała być zdolna do wykonywania pracy, np. przez wypadek czy chorobę. Prawo do tego świadczenia nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia lub po 90 dniach w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia.

ZOBACZ: Masz L4? Możesz otrzymać więcej pieniędzy od ZUS, ale są pewne warunki

Wysokość zasiłku wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. A w niektórych sytuacjach, takich jak niezdolność do pracy w okresie ciąży, wypadek w drodze do lub z pracy, czy poddanie się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, świadczenie wynosi 100 proc. podstawy. Maksymalny okres pobierania zasiłku to 182 dni w ciągu roku, a w przypadku np. ciąży - do 270 dni.

Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2025 roku?

W 2025 roku minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 4 026,29 zł. Warto jednak mieć na uwadze, że wysokość zasiłku zależy od indywidualnego wynagrodzenia pracownika, co oznacza, że im wyższe zarobki, tym wyższa kwota świadczenia w okresie niezdolności do pracy.

ZOBACZ: Od 1 marca ZUS dopłaci więcej do prądu. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynął na podwyższenie minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, co oznacza, że osoby o najniższych zarobkach otrzymają wyższe świadczenia podczas choroby.

Jakie zmiany w L4 jeszcze nas czekają?

Rząd rozważa kolejne zmiany w systemie zwolnień lekarskich. Jedną z propozycji jest umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zarobkowej podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, pod warunkiem, że nie koliduje to z procesem leczenia. Lekarz, na wniosek pracownika, mógłby zaznaczyć, że określony rodzaj pracy jest możliwy do wykonywania mimo choroby (np. wystawianie faktur, czy podpisywanie umów).

ZOBACZ: Tyle dostaniesz z ZUS po 20 i 30 latach pracy. Czy na pewno wystarczy na godne życie?

Ponadto planowane jest rozszerzenie katalogu przesłanek utraty prawa do zasiłku chorobowego o sytuacje, w których pracownik podejmuje aktywności niezgodne z celem zwolnienia lub przebywa w innym miejscu niż wskazane w zwolnieniu lekarskim. Są to jednak plany zmian, a nie zapisy ustaw.

red / polsatnews.pl