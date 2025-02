Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych skłoniły Zakład Ubezpieczeń Społecznych do zapewnienia wsparcia dla wybranych grup społecznych. Ryczałt energetyczny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na energię elektryczną. Kto może skorzystać z tej pomocy i jakie dokumenty należy złożyć?

Waloryzacja to mechanizm dostosowywania świadczeń pieniężnych, takich jak renty, emerytury czy dopłaty, do zmieniającego się poziomu cen w gospodarce. Początek roku to okres intensywnych zmian w systemie finansowym Polski - między styczniem a marcem waloryzacji podlegają m.in. płaca minimalna oraz świadczenia socjalne. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie niemal 300 zł miesięcznie z tytułu ryczałtu energetycznego.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to świadczenie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które mają szczególny status prawny związany z działalnością kombatancką, represjami lub służbą wojskową. Do uprawnionych należą:

Kombatanci i osoby represjonowane - posiadający status kombatanta lub osoby represjonowanej na podstawie ustaw z dnia 24 stycznia 1991 r., 14 sierpnia 2020 r. oraz 17 grudnia 2021 r.

- posiadający status kombatanta lub osoby represjonowanej na podstawie ustaw z dnia 24 stycznia 1991 r., 14 sierpnia 2020 r. oraz 17 grudnia 2021 r. Żołnierze zastępczej służby wojskowej - osoby przymusowo zatrudniane w kopalniach, kamieniołomach oraz batalionach budowlanych (zgodnie z ustawą z 2 września 1994 r.).

- osoby przymusowo zatrudniane w kopalniach, kamieniołomach oraz batalionach budowlanych (zgodnie z ustawą z 2 września 1994 r.). Wdowy i wdowcy po kombatantach oraz osobach represjonowanych - pod warunkiem pobierania renty lub emerytury (zgodnie z ustawą z 24 stycznia 1991 r.).

- pod warunkiem pobierania renty lub emerytury (zgodnie z ustawą z 24 stycznia 1991 r.). Osoby deportowane do pracy przymusowej - przebywające w czasie II wojny światowej na terenie ZSRR oraz innych krajów, gdzie były zmuszone do pracy (na podstawie ustawy z 14 sierpnia 2020 r.).

ZOBACZ: Masz L4? Możesz otrzymać więcej pieniędzy od ZUS, ale są pewne warunki

Dokładna wysokość ryczałtu energetycznego jest ogłaszana przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Obecnie (od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.) wynosi 299,82 zł netto. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji. Jak podaje Gazeta Prawna, od 1 marca 2025 r. wzrośnie do 312,71 zł miesięcznie.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania ryczałtu energetycznego?

Osoby ubiegające się o ryczałt energetyczny muszą złożyć wniosek ZUS-ERK, który jest dostępny zarówno na stronie internetowej ZUS, jak i w placówkach stacjonarnych.

Do wniosku należy dołączyć:

Decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , potwierdzającą okres działalności kombatanckiej lub represji.

, potwierdzającą okres działalności kombatanckiej lub represji. Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień , potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej (dotyczy żołnierzy przymusowo zatrudnionych).

, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej (dotyczy żołnierzy przymusowo zatrudnionych). Dokument wydany przez WKU dla wdów i wdowców po osobach przymusowo zatrudnionych.

Komplet dokumentów należy złożyć w najbliższym oddziale ZUS.

ZOBACZ: Tyle dostaniesz z ZUS po 20 i 30 latach pracy. Czy na pewno wystarczy na godne życie?

Na co można przeznaczyć ryczałt energetyczny?

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc i służy pokryciu kosztów związanych z:

energią elektryczną,

ogrzewaniem,

gazem.

Ryczałt energetyczny stanowi znaczną pomoc dla seniorów i osób uprawnionych. W obliczu rosnących rachunków za media może to być istotnym wsparcie w domowym budżecie.

WIDEO: Przyjazne podatki - Szczerze o pieniądzach odc. 258 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl