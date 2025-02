Tyle dostaniesz z ZUS po 20 i 30 latach pracy. Czy na pewno wystarczy na godne życie? 

Według danych GUS oraz ZUS, w 2023 roku na jednego emeryta przypadało ok. 1,4 osoby pracującej, podczas gdy w 2020 roku było to 2,5 osoby. Aktualne prognozy wskazują, że jeśli ten trend się utrzyma, w 2050 roku na jednego emeryta przypadnie mniej niż 1 osoba pracująca. Czy wystarczy to na spokojne życie? Ile realnie można otrzymać po 20 i 30 latach pracy?

Według danych GUS oraz ZUS, w 2023 roku na jednego emeryta przypadało ok. 1,4 osoby pracującej, podczas gdy w 2020 roku było to 2,5 osoby. Aktualne prognozy wskazują, że jeśli ten trend się utrzyma, w 2050 roku na jednego emeryta przypadnie mniej niż 1 osoba pracująca. Czy wystarczy to na spokojne życie? Ile realnie można otrzymać po 20 i 30 latach pracy?

Wbrew powszechnej opinii system emerytalny w Polsce nie opiera się na indywidualnym koncie emerytalnym, na które osoba pracująca odkłada konkretną kwotę każdego miesiąca. Funkcjonuje natomiast tzw. umowa międzypokoleniowa, w której bieżące składki emerytalne osób pracujących finansują świadczenia dla obecnych emerytów. Oznacza to, że im więcej osób jest w wieku produkcyjnym, tym większe są wpływy do ZUS.

Na czym polega waloryzacja emerytur?

Waloryzacja to coroczny mechanizm podwyższania świadczeń emerytalnych i rentowych, którego celem jest ochrona finansów emerytów przed wzrostem kosztów życia oraz inflacją.

W Polsce waloryzacja odbywa się 1 marca i jest naliczana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Opiera się na wskaźniku waloryzacji, który uwzględnia:

średni wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych , określający wzrost cen towarów i usług najczęściej używanych przez seniorów,

wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (minimum 20 proc.), co pozwala na częściowe dostosowanie emerytury do rosnących płac.

Jak podaje ZUS, wskaźnik waloryzacji w marcu 2024 roku wyniósł 12,12 proc., co przełożyło się na wzrost świadczeń emerytalnych i rentowych. Najniższa emerytura wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto (ok. 1620,37 zł netto).

Następna waloryzacja planowana jest na marzec 2025 roku, jednak jej wysokość wciąż nie jest pewna. Jak podaje portal Forsal.pl, prognozowany wskaźnik waloryzacji miałby wynieść około 5,82 proc. Jednak eksperci wskazują, że decyzja w tej sprawie należy do Rady Ministrów, a ewentualne zmiany mogą zostać przesunięte na lata 2026-2028.

Wysokość świadczenia po 20 i 30 latach pracy

Minimalny wymagany staż pracy dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25. Świadczenie, które może otrzymać kobieta przechodząca na emeryturę, to 1780,96 zł brutto (ok. 1620,37 zł netto). Warunkiem jest regularne odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne przez cały ten okres.

Dokładna kwota emerytury zależy od średniego wynagrodzenia, waloryzacji emerytur oraz wysokości odprowadzanych składek. Średnia emerytura po 20 latach pracy może wynosić od 1800 do 2500 zł brutto.

Z kolei po 30 latach pracy i regularnym opłacaniu składek, emerytura oscyluje w granicach 2000-3500 zł brutto. Kobiety osiągają wiek emerytalny w wieku 60 lat, natomiast mężczyźni w wieku 65 lat.

Dokładniejszą prognozę emerytury można uzyskać poprzez kalkulatory emerytalne udostępniane przez ZUS, które na podstawie historii składek i przewidywanych wskaźników waloryzacji obliczają przyszłą wysokość świadczenia.

