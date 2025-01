Trwa Forum Ekonomiczne w Davos. Tam korespondent Polsat News Piotr Witkowski miał okazję zapytać ministra finansów Andrzeja Domańskiego o to, czy PKW w poniedziałek odpowie na pytanie dot. wykładni uchwały ws. sprawozdania finansowego PiS.

- Nie jest moją rolą spekulowanie na temat przyszłych decyzji i uchwał PKW. Moją rolą jest stać na straży finansów publicznych, stać na straży tego, jak wydawane są pieniądze podatników i będę to zawsze robił - podkreślił.

ZOBACZ: Zamieszanie wokół subwencji dla PiS. Minister odpowiada szefowi PKW

Jak dodał, "ma nadzieję, że PKW w ten poniedziałek odpowie na pytanie, które do niej skierował".

- Oczywiście oczekuję odpowiedzi ze strony PKW, wyjaśnień dotyczących tej uchwały, która - jak chyba zgadzają się niemal wszyscy w kraju - jest wewnętrznie sprzeczna, niespójna, niejasna, to tak największe autorytety prawne potwierdzają tę opinię - wskazał.

- Dlatego jako osoba, która stoi na straży finansów publicznych, osoba, która jest odpowiedzialna za sposób wydawania pieniędzy podatników (...), nie miałem innego wyjścia, jak właśnie zwrócić się do PKW o wyjaśnienia dotyczące tej uchwały - wyjaśnił.

Andrzej Domański z apelem do KE. "Potrzebujemy szybkich działań"

Po południu swoje wystąpienie w Davos wygłosi nowy prezydent USA Donald Trump.

- Będziemy oczywiście słuchać wystąpienia pana prezydenta Donalda Trumpa. Może przekaże jakieś nowe, ciekawe i ważne informacje - skomentował polityk.

Szef resortu finansów ocenił również jedną z pierwszych decyzji republikanina, którą było wycofanie Stanów Zjednoczonych z minimalnego podatku od korporacji.

- To jest podatek, który oczywiście budził wiele wątpliwości. Stany Zjednoczone podjęły taką decyzję, mają do tego jak najbardziej prawo. My w Unii Europejskiej to rozwiązanie zaimplementowaliśmy. Ma ono na celu walkę ze sztucznym zaniżaniem podatków przez niektóre korporacje - wyjaśniał.

ZOBACZ: Zełenski wskazał, ile powinny płacić kraje NATO. Poparł w tym Trumpa

Jego zdaniem decyzja ta nie uderzy jednak mocno w Unię Europejską.

- Z całą pewnością nasza odpowiedź jako Unii Europejskiej, na wszelkie potencjalne napięcia, które mogą się pojawiać w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, musi być wspólna i spójna. Dla nas bardzo ważna jest jedność - podkreślił.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak przekazał, ministrowie finansów w UE przesyłają jasny komunikat w stronę Komisji Europejskiej "potrzebujemy szybkich działań legislacyjnych".

- Już w przyszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawi swoisty kompas, kierunki działania na rzecz poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki - zapowiedział.

Minister finansów odniósł się również do zapowiedzi Trumpa dotyczących m.in. możliwego nałożenia ceł na Unię Europejską i ich możliwych skutków dla naszego kraju. - Polska gospodarka jest gotowa - podkreślał.