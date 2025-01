Czy to rak? Te wczesne symptomy u seniora powinny zapalić czerwoną lampkę

Wczesny etap nowotworu może sugerować znacząca liczba różnych objawów. Starsze osoby nierzadko ignorują te oznaki. Traktują ciągłe zmęczenie czy odczuwanie bólu jako rezultat procesu starzenia i ogólnego osłabienia organizmu. To błędne podejście, ponieważ może opóźnić diagnozę. Oto symptomy, które powinny przykuć szczególną uwagę i skłonić do wizyty u specjalisty.

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Nowotworów, rak złośliwy to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. Główny zabójca w tej grupie to nowotwór płuc. Statystyki wskazują, że im bardziej zaawansowany wiek, tym częstsza poważna diagnoza. U mężczyzn najwięcej zachorowań dotyczy osób od 55. do 79. roku życia. U kobiet ten przedział to 50-74 lata. Kluczowe dla seniorów i nie tylko jest jak najszybsze wykrycie.

Nowotwór u starszych osób. Częste wczesne objawy

Starsze osoby są szczególnie narażone na nowotwory takie jak rak jelita grubego, trzustki, piersi czy prostaty. Świadomość wczesnych sygnałów ostrzegawczych ma kluczowe znaczenie. Jak podaje renomowany brytyjski szpital Royal Marsden, do objawów, które powinny zwrócić uwagę, należą:

niewytłumaczalna utrata masy ciała, której nie można powiązać z aktywnością fizyczną czy stosowaną dietą,

przewlekłe zmęczenie , nieustępujące pomimo odpowiedniego odpoczynku,

, nieustępujące pomimo odpowiedniego odpoczynku, utrata apetytu, uczucie sytości po nietypowo małych porcjach,

kłopoty z przełykaniem, zaburzenia pracy układu trawiennego,

różnego rodzaju bóle , na przykład głowy, pleców oraz brzucha bądź kłucie w klatce piersiowej,

, na przykład głowy, pleców oraz brzucha bądź kłucie w klatce piersiowej, krew w odchodach,

kłopoty z oddawaniem moczu lub jego częstotliwością,

podejrzane zmiany na skórze , między innymi pojawienie się owrzodzeń, znamion lub zmian kolorów,

, między innymi pojawienie się owrzodzeń, znamion lub zmian kolorów, kaszel i duszności - przewlekłe, bardzo uciążliwe i sprawiające trudności w oddychaniu,

wyczuwalne guzy i zgrubienia (wyczuwalne w piersiach lub pod pachami).

Każdy z tych objawów powinien skłonić do wizyty u specjalisty. Ignorowanie ich i zrzucanie na karb wieku może opóźnić diagnozę, zmniejszając szanse na skuteczne leczenie.

Jak ustrzec się przed rakiem? Profilaktyka na pierwszym miejscu

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, jak ważna jest profilaktyka w zapobieganiu nowotworom. Odpowiedni tryb życia to główny element w walce z ryzykiem zachorowania. Rzucenie palenia jest jednym z najważniejszych kroków, ponieważ tytoń jest główną przyczyną raka płuc, żołądka i krtani.

Zbilansowana dieta również odgrywa istotną rolę. Warto postawić na produkty bogate w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste i chude mięso. Ograniczenie spożycia czerwonego mięsa, soli i cukru może dodatkowo zmniejszyć ryzyko nowotworów.

Regularna aktywność fizyczna obniża ryzyko zachorowania na raka jelita grubego i piersi. Warto także unikać nadmiernego spożywania alkoholu, który przyczynia się do chorób wątroby i jamy ustnej. Ekspozycja na słońce bez odpowiedniej ochrony może zwiększać ryzyko raka skóry.

Profilaktyka obejmuje także regularne badania przesiewowe, które umożliwiają wykrycie nowotworów w ich wczesnym stadium. Zaleca się m.in. regularną kolonoskopię, cytologię i mammografię. Samobadanie piersi, jąder czy jamy ustnej to również prosta, ale niezwykle skuteczna metoda, która może uratować życie.

red / polsatnews.pl