Przemysław Wipler, który zasiada w komisji śledczej ds. Pegasusa, skomentował w programie "Graffiti" sprawę doprowadzenia przez policję Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie.

- Ja widziałem to postanowienie, które wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z nim on miał być doprowadzony i zdaniem policji został doprowadzony, tam na było wskazane, że na 10:30, czy na 10:37, czy 10:42 - stwierdził poseł Konfederacji.

Jak podkreślił, Ziobro był w Sejmie w momencie, gdy komisja głosowała ukaranie go za niestawiennictwo. - Straż marszałkowska wstrzymała jego wejście na salę komisyjną - poinformował.

Według niego szef straży marszałkowskiej tłumaczył, że takie dyspozycje otrzymał najpierw od sekretarza komisji ds. Pegasusa, a później to doprecyzowano, że to po prostu przewodnicząca komisji - dodał.

Wniosek o areszt dla Ziobry. Wipler: Nikt za tym nie zagłosuje, przy takiej hucpie

Przypomnijmy, że w związku z niedotarciem Ziobry na komisję o czasie jej rozpoczęcia, komisja przyjęła wniosek o zainicjowanie procedury zastosowania wobec niego kary porządkowej 30 dni aresztu.

Wniosek o uchyleniu mu immunitetu może być procedowany na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

- Myślę, że nikt z mojego klubu przy takiej hucpie, która miała miejsce, nie zagłosuje za takim wnioskiem, zwłaszcza że my sami zarzucaliśmy Zbigniewowi Ziobro, że zbyt często prokuratura pod jego kierownictwem naruszała prawa obywatelskie i nadużywała instytucji aresztu - zapowiedział Wipler.

Zdaniem polityka Konfederacji aresztów w Polsce powinno być mniej. - Dopóki nie jesteś skazany jesteś - zgodnie z polską Konstytucją - niewinny i tak powinni być traktowani również przeciwnicy polityczni - podkreślił.

WIDEO: Ważą się losy immunitetu Ziobry. Przemysła Wipler: Nikt z mojego klubu nie zagłosuje

Jak dodał "Zbigniew Ziobro nie zagraża życiu żadnego człowieka".

- Karanie go w taki sposób dotkliwy daje jego sympatykom i wyborcom poczucie jawnej niesprawiedliwości i dodaje argumentów takim ludziom, jak Marcin Romanowski - zaznaczył.

Według Wiplera, w sytuacji, w której sędzia, która wydała nakaz doprowadzania, stwierdziła, że ten nakaz został wykonany, nie ma podstaw prawnych do złożenia wniosku o areszt.

Przemysław Wipler o kampanii wyborczej: Obie strony będą grubo do siebie strzelały

Przemysław Wipler został również zapytany o dotychczasowy przebieg prezydenckiej kampanii wyborczej. - Jeżeli wydaje się niektórym, że w tej kampanii jest dwóch kandydatów i między nimi się to rozstrzygnie, to może się bardzo, bardzo zdziwić - stwierdził.

Polityk Konfederacji przytoczył przykład Rumunii. - Ktoś, pokroju Sławomira Mentzena, który był spoza grona faworytów, któremu sondaże dawały 5-6 procent, a nie 10-12 wszedł do drugiej tury i ją wygrał - przypomniał.

Jak podkreślił, na rejestracje kandydatów są jeszcze dwa miesiące. - Mamy bardzo dużo czasu i prawdziwa kampania to będą te ostatnie 4-5 tygodnie - wskazał.

- Wiemy, że obie strony ładują sobie armaty, a gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a trzeci jest w tej chwili Mentzen - powiedział.

Wipler podkreślił, że "wierzy tylko w sondaże, które sam kupił". - Prawdziwy sondaż się nazywa wybory i będą moim zdaniem dramatyczne korekty wyników tuż przed samymi wyborami - ocenił.

Jak ocenił, to będzie "bardzo brutalna kampania".

- Obie strony będą bardzo grubo do siebie strzelały, ponieważ to jest gra o wszystko. W Polsce nie mamy trójpodziału władzy, bo rząd dominuje nad sądami i nad parlamentem, a jedyny podział władzy to jest między rządem a prezydentem - uznał.

Jak stwierdził, "bój jest o to, czy jedna ekipa będzie miała całą Polskę i będzie mogła zrobić najgłupsze, najbardziej chore rzeczy, które przyjdą jej do głowy, czy ta władza będzie podzielona". - To jest bardzo poważny błąd - skomentował.

