Trzaskowski wylicza weta Dudy. "Podpiszę to pierwszego dnia"

- Prezydent Duda podpisywał wszystko, co mu prezes (Jarosław Kaczyński - red.) podłożył do podpisania - mówił Rafał Trzaskowski w programie "Gość Wydarzeń" odnosząc się do dotychczasowych działań głowy państwa. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich zapewnił, że będzie niezależnym politykiem, wymuszającym na rządzie aktywność decyzyjną.