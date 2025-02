- Podjąłem decyzję o tym, że skieruję do prokuratury zawiadomienie o podejrzenie popełnienia przestępstwa na członków nielegalnie działającej komisji śledczej ds. Pegasusa. Dlaczego nielegalnie działającej? Państwo doskonale znacie naszą argumentację - przekonywał były minister sprawiedliwości, wskazując na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wedle którego działanie sejmowego zespołu jest niezgodne z prawem.

Ziobro nazwał problem Pegasusa "pseudoaferą" i wskazał, że powinna być ona wyjaśniona, ale "w ramach reguł prawa, które w naszym kraju powinny obowiązywać". - Dlatego zwróciłem się kilkakrotnie z apelem do przedstawicieli obozu rządzącego, żebyśmy wspólnie jeszcze raz uchwalili powołanie komisji ds. Pegasusa - mówił. Dodał, że nowy organ nie powinien posiadać "owych trzech wady konstytucyjnych".

- Robimy to nie tylko dlatego, że nie mamy nic do ukrycia. Ale także dlatego, żeby chwalić odpowiedzialne działania rządu Zjednoczonej Prawicy, który przeciwdziałając poważnej przestępczości włącznie z przestępstwami, które na terenie naszego kraju popełniały i też chciały popełniać obce służby specjalne, prowadząc działalność dywersyjną, zagrażającą bezpośrednio zdrowiu i życiu naszych rodaków, chcieliśmy skutecznie temu przeciwdziałać i szukaliśmy najlepszych, technologicznych narzędzi, które mogły to zapewnić - tłumaczył były minister sprawiedliwości.

Podkreślił, żeby nowo powołany organ wyjaśnił "wszystkie wątpliwości stawiane co do naszych działań jako rządu Zjednoczonej Prawicy". - Ale tak i tylko tak, kiedy będzie to się mieścić w ramach reguł prawa - zaakcentował po raz kolejny.

Ziobro przyznał, że kilka razy był wzywany przez - "legalnie jeszcze wtedy działającą" - komisję śledczą ds. Pegasusa. - Tak się wtedy złożyło, że przechodziłem wtedy bardzo ciężką chorobę nowotworową, a potem powikłania po niej - mówił.

Przekazał, że według badań, 80 proc. Polaków po rozpoznaniu nowotworu, na jaki cierpi "nie przeżywa powyżej pięciu lat". - W moim przypadku był nie tylko rozległy, ale poczynił też przerzuty do żołądka i węzłów chłonnych. To powodowało, że rokowania co do szans mojego przeżycia były tym bardziej mizerne. Priorytetem dla mnie w takiej sytuacji była walka ze śmiertelną chorobą - wyznał.

- Zwłaszcza, że główną moją motywacją były małe dzieci wobec, których mam obowiązki i zobowiązania. Więc postanowiłem stoczyć ten najważniejszy bój, ważniejszy niż komisja śledcza - dodał.

Następnie walczył też z powikłaniami po przejściu poważnej operacji.

- Dwa pierwsze wezwania są usprawiedliwione dokumentacją medyczną, którą przedstawiłem biegłym lekarzom w zakresie medycyny, którzy stwierdzili, że nie kwalifikuje się, aby stawić się celem złożenia zeznań - podkreślił Ziobro. Później - jak dodał - komisja przestała "funkcjonować legalnie".

