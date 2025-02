Donald Trump został zaproszony na jubileuszowy szczyt Trójmorza, który odbędzie się w Polsce w kwietniu. O tej wizycie mówiło się już od kilku tygodni. - Nie wiadomo jednak, czy amerykański przywódca przyjedzie do Warszawy - powiedział Mieszko Pawlak, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Mieszko Pawlak, zastępca szefa BBN potwierdził w Polskim Radiu, że na szczyt Trójmorza, został zaproszony Donald Trump. Forum to inicjatywa skupiająca 13 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Grecja.

Jubileuszowy szczyt odbędzie się w pod koniec kwietnia w Warszawie. Zastępca szefa BBN podkreśla jednak, że nie wiadomo, czy prezydent USA do Polski faktycznie przyjedzie.

- Donald Trump został zaproszony na szczyt Trójmorza pod koniec kwietnia w Warszawie. Na razie nie wiadomo, czy amerykański przywódca na to spotkanie przyjedzie - powiedział w radiowej Jedynce.

Mieszko Pawlak dodał, że zarówno szczyt Trójmorza, jak i późniejszy szczyt NATO będą najważniejszymi wydarzeniami ostatniego półrocza prezydentury Andrzeja Dudy.





- Prezydent Andrzej Duda był współzałożycielem tego formatu wraz z ówczesną prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović. Więc z punktu widzenia prezydenta Dudy jest to pewne domknięcie tych 10 lat swojej prezydentury w tym formacie, ale z drugiej strony chodzi też o wyznaczenie kierunku na przyszłość, pokazanie, co ten format nam dał, w jaki sposób wpłynął na rozwój regionu i na odporność regionu, bo inwestycje w połączenia infrastrukturalne, infrastruktura energetyczna, transportowa i cyfrowa - to jest osią Trójmorza - powiedział Mieszko Pawlak.

Donald Trump w Polsce. PiS liczy na wsparcie w kampanii?

Wiadomość o wizycie Donalda Trumpa w Polsce pojawiła się niemal od razu po wygraniu przez niego wyborów prezydenckich i najczęściej typowano szczyt Trójmorza, jako potencjalną okazję. Mateusz Morawiecki na kongresie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) powiedział, że to bardzo prawdopodobny scenariusz, a kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy "jest w kontakcie z kancelarią pana prezydenta Donalda Trumpa".

Przypomniał również, że Donald Trump już w Polsce na szczycie Trójmorza. Były premier nie chciał jednocześnie powiedzieć dziennikarzom, czy Prawo i Sprawiedliwość liczy na poparcie amerykańskiego prezydenta dla Karola Nawrockiego.

- W tym kontekście warto też podkreślić, że dobre relacje między rządami mogą prowadzić do lepszych warunków w zupełnie nowej polityce gospodarczej, nowej polityce handlowej, polityce celnej, którą prezydent Trump zamierza zainicjować wobec większości krajów świata. A więc od tego, jak polska administracja, polski rząd poradzi sobie w tych relacjach, zależeć będzie dobrobyt również Polaków - powiedział.

