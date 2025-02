Prokurator generalny przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Mariuszowi Błaszczakowi - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w czasach, gdy był szefem MON. Chodzi o odtajnienie i udostępnienie przez niego planu polskich Sił Zbrojnych.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział do Spraw Wojskowych prowadzi postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie zniesienia klauzuli tajności "Ściśle tajne" i "Tajne" z fragmentów dokumentu planowania operacyjnego polskiego wojska.

"Ocena dowodów dostarczyła podstaw do przyjęcia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Mariusz Błaszczak jako funkcjonariusz publiczny, tj. minister obrony narodowej, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc zobowiązanym i odpowiedzialnym na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych do ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, przekroczył swoje uprawnienia" - poinformowano w komunikacie prokuratury.

Wniosek o uchylenie immunitetu Błaszczaka. "Spowodował wyjątkowo poważną szkodę"

Jak wskazuje prokuratura, 31 lipca 2023 roku Błaszczak zniósł klauzule "Ściśle Tajne" oraz "Tajne" z dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, pomimo że nie ustały ustawowe przesłanki ochrony zawartych w nich informacji niejawnych.

Następnie w dniu 17 września 2023 r. publicznie ujawnił i wbrew przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych wykorzystał odtajnione przez siebie fragmenty na oficjalnym profilu partii Prawa i Sprawiedliwości na platformie X.

ZOBACZ: Mariusz Błaszczak: Jestem atakowany za to, że pokazałem prawdziwe oblicze rządu Donalda Tuska

Udostępnione fragmenty zawierały m.in. czasookres prowadzenia samodzielnej operacji obronnej, określenie rubieży strategicznych i przyczółków obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz termin przybycia Sił Sojuszniczych.

"Przy czym dopuścił się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej - tj. partii i komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości - oświadczyła prokuratura.

Jak oceniono, działa tym samym na szkodę interesu publicznego oraz spowodował "wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej jej niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej, pozycji międzynarodowej oraz spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Mariusz Błaszczak ujawnił tajne plany. Zgody nie było

Skany odtajnionych części dokumentów przekazano do Centrum Operacyjnego MON, gdzie opracowano je graficznie i naniesiono na nie zapis "Rząd Tuska, w razie wojny był gotów oddać połowę Polski".

Przygotowano też spot medialny, w którym Mariusz Błaszczak zaprezentował poszczególne fragmenty odtajnionych przez siebie dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego.

Prokuratura wskazuje, że minister obrony narodowej co prawda posiada kompetencję do podjęcia decyzji o zniesieniu lub zmianie klauzuli tajności nadanej określonym dokumentom, jednakże może to zrobić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, która klauzulę tym dokumentom nadała.

ZOBACZ: Plan obrony Polski na linii Wisły. Gen. Jarosław Kraszewski: W 2011 r. był racjonalny



W przypadku dokumentów planowania operacyjnego zgodę na odtajnienie dokumentów powinien wydać Szef Sztabu Generalnego, bowiem to Sztab Generalny WP-Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia wykonuje i nadaje klauzulę tajności tej kategorii dokumentów. Takiej zgody ministerstwo nie uzyskało.