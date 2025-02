Kanadyjski polityk ostrzega Trumpa. "Będzie zaskoczony"

Lukaszuk przekazał, że Kanada nie spodziewała się nałożenie ceł przez USA. - Czujemy się zawiedzeni. Stany Zjednoczone są naszym największym partnerem i przyjacielem - przyznał polityk.

Jak zaznaczył, Trump ma "bardzo płytkie zrozumienie wymiany handlowej", a decyzje podejmowane przez prezydenta USA "nie są oparte na żadnej logice". Polityk zwrócił także uwagę, że na decyzjach Trumpa najwięcej stracą klienci.

- Premier Trudeau zwracał się do obywateli USA. To oni będą najbardziej stratni - przekazał. Lukaszuk zwrócił także uwagę, że dotknie to szczególnie tych, którzy głosując na Trumpa oczekiwali spadku cen w sklepach.

Donald Trump nakłada cła na Kanadę. Thomas Lukaszuk: Czujemy się zawiedzeni

W trudnej sytuacji gospodarczej Lukaszyk widzi jednak szansę na rozwój. Jak zaznaczył, "USA kupowało dotychczas 75 proc. wszystkich kanadyjskich towarów".

- To dobry moment, aby skoncentrować się na Unii Europejskiej. Kanada jest ogromnym złożem skarbów naturalnych - gazu i ropy. UE chce uniezależnić się od gazu z Rosji - mówił.

WIDEO. Thomas Lukaszuk o cłach nałożonych na Kanadę: Czujemy się zawiedzeni

Współpracy upatruje również w kwestiach technologiach i obronnością, gdyż "dotychczas Kanada nie wpłacała do NATO nawet dwóch proc".

Cła nałożone przez Trumpa doprowadziły do zjednoczenia Kanadyjczyków. - Nigdy nie widziałem Kanadyjczyków tak chętnych do współpracy - powiedział Lukaszuk. - Zawsze były wewnętrzne podziały. Teraz Kanada mówi jednym głosem - dodał.

Ostrzegł także prezydenta Trumpa: "będzie zaskoczony" odzewem Kanady. - Odwet premiera Trudeau jest we wszystkich prowincjach Kanady. Nawet przez tych, którzy dotychczas go nie wspierali - powiedział.

Podkreślił, że wypowiedzi prezydenta Trumpa o chęci powiększenia terytorium Stanów Zjednoczonych są bardzo nieodpowiedzialne, a "Kanada w żaden sposób nie jest zainteresowana byciem częścią USA".

Kanada chce zacieśnić więzy z Europą. Polityk wskazuje na Polskę

Lukaszuk powiedział, że we współpracy z Europą, Kanada często patrzy na Polskę. - Polska gospodarka jest zauważalna w Kanadzie. To prężny kraj.

ZOBACZ: Kanada reaguje na groźby Trumpa. Zwołano rządowe spotkanie

- Czas zawiązać bardziej ścisłe więzy ekonomiczne. Jest to ogromny potencjał do wzrostu wymiany handlowej - dodał.

WIDEO: Spór o Kanał Panamski. Trwa wizyta szefa dyplomacji USA w Panamie

