Robert Makłowicz poinformował, że w mediach społecznościowych pojawiły się fałszywe profile sygnowane jego imieniem i nazwiskiem. Słynny kucharz zwrócił się z prośbą do internautów o zgłaszanie do administracji portali wszystkich nieprawdziwych kont. Gwiazdor nie jest pierwszym przedstawicielem polskiego show-biznesu, który zmaga się z podobnym problemem.

- Szanowni Państwo, moi drodzy, chciałem prosić Was o pomoc. Otóż, oświadczam uroczyście, że nigdy nie miałem i nie mam swoich kont w serwisach X ani też TikTok - poinformował w nagraniu opublikowanym na Instagramie Robert Makłowicz.

Kucharz będący znaną osobowością medialną wskazał, że na wymienionych portalach powstają fałszywe konta, których autorzy podszywają się pod niego. - (...) kradną mój dorobek, powołują się na mnie, używają moich zdjęć i piszą niejako w moim imieniu - skarżył się Makłowicz.

Robert Makłowicz apeluje do internautów. Padł ofiarą oszustów

Gwiazdor poinformował, że w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, na profilach podszywających się pod jego osobę zaczynają pojawiać się treści dotyczące polityki. - To jest działalność przestępcza - nie zawahał się ocenić Makłowicz.

Przyznał, że zgłasza administracji X i TikToka wszystkie zauważone przez niego profile, jednak "z reguły nie przynosi to skutku". Zwrócił się zatem do internautów z prośbą, by robili to samo. - Jeśli wy będziecie w wielkiej liczbie zgłaszać te konta serwisom TikTok i X jako fałszywe, być może przyniesie to rezultat - powiedział.

Makłowicz zdradził, że obecnie przebywa poza Polską, jednak jak tylko wróci do ojczyzny, podejmie odpowiednie kroki prawne celem powstrzymania oszustów. - Dziękuję, polecam się na przyszłość, bądźcie zdrowi - zakończył swoje wystąpienie kucharz.

Robert Makłowicz dzieli los Marcina Millera

Robert Makłowicz nie jest pierwszym celebrytą, który zmaga się z problemem oszustów w internecie. Wielokrotnie na proceder ten skarżyła się ikona muzyki disco polo, Marcin Miller z zespołu Boys. W połowie ubiegłego miesiąca publikował fragmenty rozmów w komunikatorze Messenger, jakie podszywające się pod niego osoby prowadziły z fanami.

Oszuści próbowali wyłudzać pieniądze pod pozorem zapisów na imprezę dla wybranych wielbicieli Millera. "Mówiłem, pisałem wiele razy, mam jedyny profil 'Marcin Arkadiusz Miller' z niebieską kropką z boku. Nie dajcie się nabierać, staram się zgłaszać te fałszywe konta, ale odpowiedzialni za to, trochę to lekceważą" - pomstował na administrację mediów społecznościowych artysta.

"Może w ilości zgłoszeń siła! Zgłaszajcie jak zobaczycie takiego oszusta" - apelował autor hitu "Jesteś szalona".