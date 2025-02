Otrzymanie skierowania do sanatorium nie wiąże się z natychmiastowym wyjazdem na leczenie. Pacjenci przywykli do długotrwałego oczekiwania w kolejce. Istnieje jednak sposób, by zaskakująco szybko zameldować się w uzdrowisku w celu rehabilitacji. Można skorzystać z faktu, że ktoś inny zrezygnował z pobytu.